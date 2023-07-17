17 июля 2023

В Североуральске простятся с погибшим экс-главой полиции Салямовым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов к памятнику Фронту и Тылу. Пермь, возложение, гвоздики, прощание, похороны, дань памяти
Прощание с экс-главой полиции Североуральска Артуром Салямовым пройдет 18 июля Фото:

В Североуральске (Свердловская область) 18 июля в 10:00 простятся с бывшим руководителем отдела полиции Артуром Салямовым. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Североуральску.

«Прощание с Артуром Фатыховичем Салямовым состоится 18 июля в 10:00 в прощальном зале ООО „Ритуал-сервис“ на Ватутина, 13», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Салямов скончался в ночь на 16 июля. Точная причина смерти бывшего офицера полиции будет установлена медицинской экспертизой, сообщал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Салямов родился 19 августа 1970 года в Красноуфимске. В 1993-м, окончив Уральский лесотехнический институт, пошел служить в милицию. В 2003-м окончил Уральский юридический институт МВД России. В 2012-м был назначен на должность начальника Шалинского отдела МВД России. Через два года, в 2014-м, он возглавил отдел МВД России по Североуральску.

Салямову во время службы вручали медали «За отличие в службе» I, II и III степеней, «За отличие в охране общественного порядка», а также «За боевое содружество». В августе 2020-го он ушел в отставку в звании подполковника полиции, но продолжил трудовую деятельность, возглавив ЕДДС Североуральского городского округа.

Салямов умер в ночь на 16 июля
Салямов умер в ночь на 16 июля
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В Североуральске (Свердловская область) 18 июля в 10:00 простятся с бывшим руководителем отдела полиции Артуром Салямовым. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Североуральску. «Прощание с Артуром Фатыховичем Салямовым состоится 18 июля в 10:00 в прощальном зале ООО „Ритуал-сервис“ на Ватутина, 13», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Салямов скончался в ночь на 16 июля. Точная причина смерти бывшего офицера полиции будет установлена медицинской экспертизой, сообщал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Салямов родился 19 августа 1970 года в Красноуфимске. В 1993-м, окончив Уральский лесотехнический институт, пошел служить в милицию. В 2003-м окончил Уральский юридический институт МВД России. В 2012-м был назначен на должность начальника Шалинского отдела МВД России. Через два года, в 2014-м, он возглавил отдел МВД России по Североуральску. Салямову во время службы вручали медали «За отличие в службе» I, II и III степеней, «За отличие в охране общественного порядка», а также «За боевое содружество». В августе 2020-го он ушел в отставку в звании подполковника полиции, но продолжил трудовую деятельность, возглавив ЕДДС Североуральского городского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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