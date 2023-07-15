15 июля 2023

Скончался экс-глава полиции Североуральска

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Артур Салямов скончался в ночь на 16 июля Фото:

В ночь на 16 июля скончался бывший руководитель отдела полиции Североуральска (Свердловская область) Артур Салямов. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Ушел из жизни еще один ветеран свердловского гарнизона полиции, отдавший много лет борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. Его смерть не носит криминальный характер. Вероятнее всего, что-то внезапно случилось со здоровьем», — рассказал Валерий Горелых.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, на данный момент точной причины смерти нет, в ближайшее время ответ даст медицинская экспертиза. «Но какой бы вердикт не вынесли врачи, легче на душе, увы, не станет. Искренние соболезнования родным и всем, кто с ним находился в дружеских отношениях. Вечная память!» — добавил Горелых.

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В ночь на 16 июля скончался бывший руководитель отдела полиции Североуральска (Свердловская область) Артур Салямов. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Ушел из жизни еще один ветеран свердловского гарнизона полиции, отдавший много лет борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. Его смерть не носит криминальный характер. Вероятнее всего, что-то внезапно случилось со здоровьем», — рассказал Валерий Горелых. По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, на данный момент точной причины смерти нет, в ближайшее время ответ даст медицинская экспертиза. «Но какой бы вердикт не вынесли врачи, легче на душе, увы, не станет. Искренние соболезнования родным и всем, кто с ним находился в дружеских отношениях. Вечная память!» — добавил Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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