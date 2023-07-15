Скончался экс-глава полиции Североуральска

16 июля 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Артур Салямов скончался в ночь на 16 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ночь на 16 июля скончался бывший руководитель отдела полиции Североуральска (Свердловская область) Артур Салямов. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Ушел из жизни еще один ветеран свердловского гарнизона полиции, отдавший много лет борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. Его смерть не носит криминальный характер. Вероятнее всего, что-то внезапно случилось со здоровьем», — рассказал Валерий Горелых. По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, на данный момент точной причины смерти нет, в ближайшее время ответ даст медицинская экспертиза. «Но какой бы вердикт не вынесли врачи, легче на душе, увы, не станет. Искренние соболезнования родным и всем, кто с ним находился в дружеских отношениях. Вечная память!» — добавил Горелых.

В ночь на 16 июля скончался бывший руководитель отдела полиции Североуральска (Свердловская область) Артур Салямов. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Ушел из жизни еще один ветеран свердловского гарнизона полиции, отдавший много лет борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. Его смерть не носит криминальный характер. Вероятнее всего, что-то внезапно случилось со здоровьем», — рассказал Валерий Горелых. По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, на данный момент точной причины смерти нет, в ближайшее время ответ даст медицинская экспертиза. «Но какой бы вердикт не вынесли врачи, легче на душе, увы, не станет. Искренние соболезнования родным и всем, кто с ним находился в дружеских отношениях. Вечная память!» — добавил Горелых.