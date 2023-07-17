На пермском Агрофесте будут решать проблему засухи

18 июля 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Фермеры со всего Прикамья соберутся в Лобаново (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае в ряде территорий введен режим ЧС из-за засухи, а власти организуют масштабный агрофорум. «Прикамский Агрофест 2023» состоится в на этой неделе в селе Лобаново. Кроме гонок на тракторах, выставки техники и животных, в рамках фестиваля пройдет и обсуждение проблемы засухи. «Удержание высокого качества сенажа в условиях засухи. Научно обоснованные приемы, привычки и зоны внимания, опыт ближайших соседей», — гласит один из пунктов программы на сайте форума. Агрофест пройдет 20—21 июля в селе Лобаново на опытном поле НИИ сельского хозяйства. Как ранее рассказывало URA.RU, лето в Пермском крае отмечено жаркой и сухой погодой. Режим ЧС из-за засухи ввели в нескольких муниципалитетах, фермеры говорят, что не смогут выполнить планы по заготовке кормов для скота и сбору урожая. Прошедшие в последние дни дожди улучшили ситуацию на севере Прикамья, но на юге она продолжает ухудшаться, поскольку существенных осадков до сих пор нет, говорят синоптики. Территории Чернушинского и Частинского округов находятся в переходном состоянии в зону пустыня, отмечают авторы ресурса «Метеоролог и Я».

В Пермском крае в ряде территорий введен режим ЧС из-за засухи, а власти организуют масштабный агрофорум. «Прикамский Агрофест 2023» состоится в на этой неделе в селе Лобаново. Кроме гонок на тракторах, выставки техники и животных, в рамках фестиваля пройдет и обсуждение проблемы засухи. «Удержание высокого качества сенажа в условиях засухи. Научно обоснованные приемы, привычки и зоны внимания, опыт ближайших соседей», — гласит один из пунктов программы на сайте форума. Агрофест пройдет 20—21 июля в селе Лобаново на опытном поле НИИ сельского хозяйства. Как ранее рассказывало URA.RU, лето в Пермском крае отмечено жаркой и сухой погодой. Режим ЧС из-за засухи ввели в нескольких муниципалитетах, фермеры говорят, что не смогут выполнить планы по заготовке кормов для скота и сбору урожая. Прошедшие в последние дни дожди улучшили ситуацию на севере Прикамья, но на юге она продолжает ухудшаться, поскольку существенных осадков до сих пор нет, говорят синоптики. Территории Чернушинского и Частинского округов находятся в переходном состоянии в зону пустыня, отмечают авторы ресурса «Метеоролог и Я».