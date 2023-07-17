17 июля 2023

На пермском Агрофесте будут решать проблему засухи

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, агровыставка, агрофорум, агрофест
Фермеры со всего Прикамья соберутся в Лобаново (архивное фото) Фото:

В Пермском крае в ряде территорий введен режим ЧС из-за засухи, а власти организуют масштабный агрофорум. «Прикамский Агрофест 2023» состоится в на этой неделе в селе Лобаново. Кроме гонок на тракторах, выставки техники и животных, в рамках фестиваля пройдет и обсуждение проблемы засухи.

«Удержание высокого качества сенажа в условиях засухи. Научно обоснованные приемы, привычки и зоны внимания, опыт ближайших соседей», — гласит один из пунктов программы на сайте форума.

Агрофест пройдет 20—21 июля в селе Лобаново на опытном поле НИИ сельского хозяйства. Как ранее рассказывало URA.RU, лето в Пермском крае отмечено жаркой и сухой погодой. Режим ЧС из-за засухи ввели в нескольких муниципалитетах, фермеры говорят, что не смогут выполнить планы по заготовке кормов для скота и сбору урожая. Прошедшие в последние дни дожди улучшили ситуацию на севере Прикамья, но на юге она продолжает ухудшаться, поскольку существенных осадков до сих пор нет, говорят синоптики. Территории Чернушинского и Частинского округов находятся в переходном состоянии в зону пустыня, отмечают авторы ресурса «Метеоролог и Я».

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В Пермском крае в ряде территорий введен режим ЧС из-за засухи, а власти организуют масштабный агрофорум. «Прикамский Агрофест 2023» состоится в на этой неделе в селе Лобаново. Кроме гонок на тракторах, выставки техники и животных, в рамках фестиваля пройдет и обсуждение проблемы засухи. «Удержание высокого качества сенажа в условиях засухи. Научно обоснованные приемы, привычки и зоны внимания, опыт ближайших соседей», — гласит один из пунктов программы на сайте форума. Агрофест пройдет 20—21 июля в селе Лобаново на опытном поле НИИ сельского хозяйства. Как ранее рассказывало URA.RU, лето в Пермском крае отмечено жаркой и сухой погодой. Режим ЧС из-за засухи ввели в нескольких муниципалитетах, фермеры говорят, что не смогут выполнить планы по заготовке кормов для скота и сбору урожая. Прошедшие в последние дни дожди улучшили ситуацию на севере Прикамья, но на юге она продолжает ухудшаться, поскольку существенных осадков до сих пор нет, говорят синоптики. Территории Чернушинского и Частинского округов находятся в переходном состоянии в зону пустыня, отмечают авторы ресурса «Метеоролог и Я».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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