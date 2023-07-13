Пермские фермеры из-за засухи не смогут выполнить планы по сбору урожая

14 июля 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Неурожаи из-за засухи фиксируют в Пермском крае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае фермеры бьют тревогу из-за засухи. Власти Сивинского муниципального округа заявили, что предприятия на их территории не смогут выполнить планы по заготовке кормов для скота и сбору урожая. «Погода с высокими температурами, сухими ветрами и недостаточным увлажнением почвы крайне негативно отразилась на заготовке кормов. Наши сельхозтоваропроизводители столкнулись с серьезными проблемами из-за необычно жаркого посевного сезона. Растениям не хватило влаги для нормального роста. Предприятия не смогут выполнить планы по заготовке кормов, сбору урожая и производству сельхозпродукции», — сообщает администрация округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Чиновники решили ввести на территории округа режим ЧС. Ранее аналогичное решение принимали власти Юсьвы, Чернушки и Октябрьского. Синоптики обещают, что дожди в Пермский край придут 15—16 июля.

В Пермском крае фермеры бьют тревогу из-за засухи. Власти Сивинского муниципального округа заявили, что предприятия на их территории не смогут выполнить планы по заготовке кормов для скота и сбору урожая. «Погода с высокими температурами, сухими ветрами и недостаточным увлажнением почвы крайне негативно отразилась на заготовке кормов. Наши сельхозтоваропроизводители столкнулись с серьезными проблемами из-за необычно жаркого посевного сезона. Растениям не хватило влаги для нормального роста. Предприятия не смогут выполнить планы по заготовке кормов, сбору урожая и производству сельхозпродукции», — сообщает администрация округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Чиновники решили ввести на территории округа режим ЧС. Ранее аналогичное решение принимали власти Юсьвы, Чернушки и Октябрьского. Синоптики обещают, что дожди в Пермский край придут 15—16 июля.