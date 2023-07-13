13 июля 2023

Пермские фермеры из-за засухи не смогут выполнить планы по сбору урожая

© Служба новостей «URA.RU»
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Засуха. Челябинск., засуха, такыр, земля, сушь
Неурожаи из-за засухи фиксируют в Пермском крае Фото:

В Пермском крае фермеры бьют тревогу из-за засухи. Власти Сивинского муниципального округа заявили, что предприятия на их территории не смогут выполнить планы по заготовке кормов для скота и сбору урожая.

«Погода с высокими температурами, сухими ветрами и недостаточным увлажнением почвы крайне негативно отразилась на заготовке кормов. Наши сельхозтоваропроизводители столкнулись с серьезными проблемами из-за необычно жаркого посевного сезона. Растениям не хватило влаги для нормального роста. Предприятия не смогут выполнить планы по заготовке кормов, сбору урожая и производству сельхозпродукции», — сообщает администрация округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Чиновники решили ввести на территории округа режим ЧС. Ранее аналогичное решение принимали власти Юсьвы, Чернушки и Октябрьского. Синоптики обещают, что дожди в Пермский край придут 15—16 июля.

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В Пермском крае фермеры бьют тревогу из-за засухи. Власти Сивинского муниципального округа заявили, что предприятия на их территории не смогут выполнить планы по заготовке кормов для скота и сбору урожая. «Погода с высокими температурами, сухими ветрами и недостаточным увлажнением почвы крайне негативно отразилась на заготовке кормов. Наши сельхозтоваропроизводители столкнулись с серьезными проблемами из-за необычно жаркого посевного сезона. Растениям не хватило влаги для нормального роста. Предприятия не смогут выполнить планы по заготовке кормов, сбору урожая и производству сельхозпродукции», — сообщает администрация округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Чиновники решили ввести на территории округа режим ЧС. Ранее аналогичное решение принимали власти Юсьвы, Чернушки и Октябрьского. Синоптики обещают, что дожди в Пермский край придут 15—16 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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