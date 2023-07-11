Жара в Перми достигла исторического рекорда

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Жара в городе. Пермь, лето в городе, зонт от солнца, жара в городе
Последний раз так жарко в Перми было в июле 1936 года Фото:

Температура воздуха в Перми поднялась до рекордных для июля значений в 36,6 градуса. В последний раз такую жару фиксировали 13 июля 1931 года, сообщает ГИС-центр ПГНИУ в своем telegram-канале.

«По данным метеостанции Пермь на 14:00, в городе уже повторен исторический максимум температуры воздуха для июля, установленный 13 июля 1931 г. (+36,6)», — говорится в сообщении. Температура воздуха сейчас продолжает расти.

По данным центра, исторический максимум температуры в городе был установлен 7 августа 1936 года. Тогда она достигла +37,2 градуса. С начала июля в регион пришла сильная жара, которая повлекла за собой обмеление Камы, сильную засуху и угрозу посевам. Синоптики сообщали, что недолгая прохлада придет в край 13 июля.

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Температура воздуха в Перми поднялась до рекордных для июля значений в 36,6 градуса. В последний раз такую жару фиксировали 13 июля 1931 года, сообщает ГИС-центр ПГНИУ в своем telegram-канале. «По данным метеостанции Пермь на 14:00, в городе уже повторен исторический максимум температуры воздуха для июля, установленный 13 июля 1931 г. (+36,6)», — говорится в сообщении. Температура воздуха сейчас продолжает расти. По данным центра, исторический максимум температуры в городе был установлен 7 августа 1936 года. Тогда она достигла +37,2 градуса. С начала июля в регион пришла сильная жара, которая повлекла за собой обмеление Камы, сильную засуху и угрозу посевам. Синоптики сообщали, что недолгая прохлада придет в край 13 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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