Жара в Перми достигла исторического рекорда

11 июля 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Последний раз так жарко в Перми было в июле 1936 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Температура воздуха в Перми поднялась до рекордных для июля значений в 36,6 градуса. В последний раз такую жару фиксировали 13 июля 1931 года, сообщает ГИС-центр ПГНИУ в своем telegram-канале. «По данным метеостанции Пермь на 14:00, в городе уже повторен исторический максимум температуры воздуха для июля, установленный 13 июля 1931 г. (+36,6)», — говорится в сообщении. Температура воздуха сейчас продолжает расти. По данным центра, исторический максимум температуры в городе был установлен 7 августа 1936 года. Тогда она достигла +37,2 градуса. С начала июля в регион пришла сильная жара, которая повлекла за собой обмеление Камы, сильную засуху и угрозу посевам. Синоптики сообщали, что недолгая прохлада придет в край 13 июля.

Температура воздуха в Перми поднялась до рекордных для июля значений в 36,6 градуса. В последний раз такую жару фиксировали 13 июля 1931 года, сообщает ГИС-центр ПГНИУ в своем telegram-канале. «По данным метеостанции Пермь на 14:00, в городе уже повторен исторический максимум температуры воздуха для июля, установленный 13 июля 1931 г. (+36,6)», — говорится в сообщении. Температура воздуха сейчас продолжает расти. По данным центра, исторический максимум температуры в городе был установлен 7 августа 1936 года. Тогда она достигла +37,2 градуса. С начала июля в регион пришла сильная жара, которая повлекла за собой обмеление Камы, сильную засуху и угрозу посевам. Синоптики сообщали, что недолгая прохлада придет в край 13 июля.