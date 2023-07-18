Активистку из Тюмени обвинили в спекуляции на тему гибели Далера Бобиева из Екатеринбурга

18 июля 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Елену Веселую обвинили в том, что она хайпится на смерти шестилетнего Далера Бобиева Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Директора тюменского фонда «Талисман детства» Елену Веселую, которая заявляла об издевательствах в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, обвинили в спекуляции на тему гибели шестилетнего Далера Бобиева. Таким мнением с журналистом URA.RU поделилась замдиректора по воспитательной и реабилитационной работе детдома в поселке Заводоуспенское (Свердловская область) Татьяна Боярских. По мнению сотрудницы детского центра, Веселая очерняет учреждение только из корыстных побуждений. «Елена Веселая знакома с нашим учреждением уже несколько лет. Всегда слышали от нее только слова благодарности, но в какой-то момент все изменилось. Ранее она заявляла в СМИ, что у нас в центре издеваются над детьми. По ее словам, мы их избиваем, не кормим и ругаемся на них нецензурной бранью. Мы потрясены такими заявлениями. Она заявляет журналистам о том, что переживает за детей, как бы с ними не произошло того же, что и с Далером из Екатеринбурга. Но это ведь чистая спекуляция на тему гибели приемного ребенка», — говорит Боярских. По словам замдиректора учреждения, такие громкие обвинения не соответствуют реальности. «Из-за нападок со стороны Веселой наше учреждение подверглось проверкам. Проверяли наших сотрудников и детей. Теперь сотрудники и воспитанники пребывают в постоянном стрессе. Нам, конечно, обидно, ведь у нас безупречная репутация. Десятки лет мы работаем с особенными детишками, а тут на нас посыпались абсолютно беспочвенные обвинения», — посетовала Татяна. «Я уверена в том, что действия Веселой носят корыстный характер. Она отказывается с нами контактировать. Она везде нас заблокировала. Более того, она чистит комментарии на своей странице в соцсети. Чистит положительные комментарии от наших воспитанников, которые уже давно выпустились. Может, она все это делает, чтобы занять место руководителя. Или она ищет славы себе и своему фонду, чтобы инвесторы деньги вкладывали. Других объяснений такому буллингу я найти не могу. В любом случае это все корысть и никак иначе», — отметила Боярских. Ранее URA.RU писало о том, что директор тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая обвинила сотрудников свердловского детдома в издевательствах над сиротами. Позже она попросила председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина организовать проверку в учреждении. В Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым. Мальчика похоронили по мусульманским традициям. О пропаже Далера опекун Вероника Наумова заявила 26 июня. Сотни силовиков, спасателей и волонтеров искали ребенка три дня. 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, который принадлежал семье опекуна. Силовики предварительно заявили о том, что ребенок мертв несколько месяцев. Позже опекун Наумова призналась в том, что мальчик погиб еще 2 декабря 2022 года. Наумову отправили в СИЗО до 26 августа. Похороны мальчика на себя взяло духовное управление мусульман Свердловской области. Вся информация о деле Далера Бобиева — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директора тюменского фонда «Талисман детства» Елену Веселую, которая заявляла об издевательствах в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, обвинили в спекуляции на тему гибели шестилетнего Далера Бобиева. Таким мнением с журналистом URA.RU поделилась замдиректора по воспитательной и реабилитационной работе детдома в поселке Заводоуспенское (Свердловская область) Татьяна Боярских. По мнению сотрудницы детского центра, Веселая очерняет учреждение только из корыстных побуждений. «Елена Веселая знакома с нашим учреждением уже несколько лет. Всегда слышали от нее только слова благодарности, но в какой-то момент все изменилось. Ранее она заявляла в СМИ, что у нас в центре издеваются над детьми. По ее словам, мы их избиваем, не кормим и ругаемся на них нецензурной бранью. Мы потрясены такими заявлениями. Она заявляет журналистам о том, что переживает за детей, как бы с ними не произошло того же, что и с Далером из Екатеринбурга. Но это ведь чистая спекуляция на тему гибели приемного ребенка», — говорит Боярских. По словам замдиректора учреждения, такие громкие обвинения не соответствуют реальности. «Из-за нападок со стороны Веселой наше учреждение подверглось проверкам. Проверяли наших сотрудников и детей. Теперь сотрудники и воспитанники пребывают в постоянном стрессе. Нам, конечно, обидно, ведь у нас безупречная репутация. Десятки лет мы работаем с особенными детишками, а тут на нас посыпались абсолютно беспочвенные обвинения», — посетовала Татяна. «Я уверена в том, что действия Веселой носят корыстный характер. Она отказывается с нами контактировать. Она везде нас заблокировала. Более того, она чистит комментарии на своей странице в соцсети. Чистит положительные комментарии от наших воспитанников, которые уже давно выпустились. Может, она все это делает, чтобы занять место руководителя. Или она ищет славы себе и своему фонду, чтобы инвесторы деньги вкладывали. Других объяснений такому буллингу я найти не могу. В любом случае это все корысть и никак иначе», — отметила Боярских. Ранее URA.RU писало о том, что директор тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая обвинила сотрудников свердловского детдома в издевательствах над сиротами. Позже она попросила председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина организовать проверку в учреждении. В Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым. Мальчика похоронили по мусульманским традициям. О пропаже Далера опекун Вероника Наумова заявила 26 июня. Сотни силовиков, спасателей и волонтеров искали ребенка три дня. 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, который принадлежал семье опекуна. Силовики предварительно заявили о том, что ребенок мертв несколько месяцев. Позже опекун Наумова призналась в том, что мальчик погиб еще 2 декабря 2022 года. Наумову отправили в СИЗО до 26 августа. Похороны мальчика на себя взяло духовное управление мусульман Свердловской области. Вся информация о деле Далера Бобиева — в материале URA.RU.