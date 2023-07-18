18 июля 2023

Директора детского лагеря в Пермском крае осудили за вырубку деревьев

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Шарташский лесной парк "Каменные палатки". Екатеринбург, лесоруб, распил, вырубка деревьев, щепки, валка леса, пилит дерево
Рабочие не догадывались о незаконности вырубки (архивное фото) Фото:

Директора детского оздоровительного лагеря в Пермском крае осудили на полтора года исправительных работ, а также заставили выплатить миллион рублей. Так по решению суда женщину наказали за вырубку деревьев на территории лагеря, сообщают в полиции.

«Женщине было выписано предписание расчистить территорию учреждения от поваленных и зараженных грибком деревьев. Она наняла бригаду рабочих, не уведомив их об отсутствии разрешительных документов, и дала указание на сплошную рубку. По условиям устной договоренности оплатой за работу была древесина, которую работники заготовят и вывезут. Незаконно было вырублено 66 деревьев пород ель, пихта, береза, осина сосна», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Ущерб составил более двух млн рублей. В полиции отмечают, что часть древесины директор лагеря использовала для топки своей бани и строительных работ.

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Директора детского оздоровительного лагеря в Пермском крае осудили на полтора года исправительных работ, а также заставили выплатить миллион рублей. Так по решению суда женщину наказали за вырубку деревьев на территории лагеря, сообщают в полиции. «Женщине было выписано предписание расчистить территорию учреждения от поваленных и зараженных грибком деревьев. Она наняла бригаду рабочих, не уведомив их об отсутствии разрешительных документов, и дала указание на сплошную рубку. По условиям устной договоренности оплатой за работу была древесина, которую работники заготовят и вывезут. Незаконно было вырублено 66 деревьев пород ель, пихта, береза, осина сосна», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Ущерб составил более двух млн рублей. В полиции отмечают, что часть древесины директор лагеря использовала для топки своей бани и строительных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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