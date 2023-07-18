Влюбленных пермяков зовут изваляться в грязи ради 150 тысяч рублей

В Перми пройдет экстремальный забег для влюбленных пар с призовым фондом в 150 тысяч рублей

19 июля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Принять участие можно парой или индивидуально Фото: Николай Бастриков © URA.RU Пермяков зовут принять участие в экстремальном забеге «Родео 59 / Чемпионат влюбленных». Участникам нужно будет преодолеть полосу с препятствиями, которая состоит из барьеров, ванн с водой, грязи, отвесных стен и канатов. Общий призовой фонд соревнований — 150 тысяч рублей. «В забеге „Родео 59 / Чемпионат влюбленных“ принять участие могут все желающие. Уникальная трасса с различными препятствиями и задачами. Ванны с водой, грязь, барьеры, адреналин и драйв. Розыгрыш призов от партнеров и призового фонда — 150 тысяч рублей», — сказано на сайте организаторов. Чтобы принять участие в забеге, нужно зарегистрироваться и оплатить участие. Стоимость билета начинается от 500 рублей и зависит от длины трассы. Принять участие можно парой, индивидуально или командной от трех человек. Соревнования пройдут на конно-спортивном комплексе в поселке Ферма 12 августа. Ранее URA.RU рассказало, что в пермяков зовут принять участие в экстремальном забеге в стили милитари. Победителям обещают заплатить 100 тысяч рублей.

Пермяков зовут принять участие в экстремальном забеге «Родео 59 / Чемпионат влюбленных». Участникам нужно будет преодолеть полосу с препятствиями, которая состоит из барьеров, ванн с водой, грязи, отвесных стен и канатов. Общий призовой фонд соревнований — 150 тысяч рублей. «В забеге „Родео 59 / Чемпионат влюбленных“ принять участие могут все желающие. Уникальная трасса с различными препятствиями и задачами. Ванны с водой, грязь, барьеры, адреналин и драйв. Розыгрыш призов от партнеров и призового фонда — 150 тысяч рублей», — сказано на сайте организаторов. Чтобы принять участие в забеге, нужно зарегистрироваться и оплатить участие. Стоимость билета начинается от 500 рублей и зависит от длины трассы. Принять участие можно парой, индивидуально или командной от трех человек. Соревнования пройдут на конно-спортивном комплексе в поселке Ферма 12 августа. Ранее URA.RU рассказало, что в пермяков зовут принять участие в экстремальном забеге в стили милитари. Победителям обещают заплатить 100 тысяч рублей.