Влюбленных пермяков зовут изваляться в грязи ради 150 тысяч рублей

Пермяков зовут принять участие в экстремальном забеге «Родео 59 / Чемпионат влюбленных». Участникам нужно будет преодолеть полосу с препятствиями, которая состоит из барьеров, ванн с водой, грязи, отвесных стен и канатов. Общий призовой фонд соревнований — 150 тысяч рублей.
«В забеге „Родео 59 / Чемпионат влюбленных“ принять участие могут все желающие. Уникальная трасса с различными препятствиями и задачами. Ванны с водой, грязь, барьеры, адреналин и драйв. Розыгрыш призов от партнеров и призового фонда — 150 тысяч рублей», — сказано на сайте организаторов.
Чтобы принять участие в забеге, нужно зарегистрироваться и оплатить участие. Стоимость билета начинается от 500 рублей и зависит от длины трассы. Принять участие можно парой, индивидуально или командной от трех человек. Соревнования пройдут на конно-спортивном комплексе в поселке Ферма 12 августа.
Ранее URA.RU рассказало, что в пермяков зовут принять участие в экстремальном забеге в стили милитари. Победителям обещают заплатить 100 тысяч рублей.
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