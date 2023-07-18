18 июля 2023

Влюбленных пермяков зовут изваляться в грязи ради 150 тысяч рублей

В Перми пройдет экстремальный забег для влюбленных пар с призовым фондом в 150 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Стальной характер-2015. Тюмень, стальной характер
Принять участие можно парой или индивидуально Фото:

Пермяков зовут принять участие в экстремальном забеге «Родео 59 / Чемпионат влюбленных». Участникам нужно будет преодолеть полосу с препятствиями, которая состоит из барьеров, ванн с водой, грязи, отвесных стен и канатов. Общий призовой фонд соревнований — 150 тысяч рублей.

«В забеге „Родео 59 / Чемпионат влюбленных“ принять участие могут все желающие. Уникальная трасса с различными препятствиями и задачами. Ванны с водой, грязь, барьеры, адреналин и драйв. Розыгрыш призов от партнеров и призового фонда — 150 тысяч рублей», — сказано на сайте организаторов.

Чтобы принять участие в забеге, нужно зарегистрироваться и оплатить участие. Стоимость билета начинается от 500 рублей и зависит от длины трассы. Принять участие можно парой, индивидуально или командной от трех человек. Соревнования пройдут на конно-спортивном комплексе в поселке Ферма 12 августа.

Ранее URA.RU рассказало, что в пермяков зовут принять участие в экстремальном забеге в стили милитари. Победителям обещают заплатить 100 тысяч рублей.

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Пермяков зовут принять участие в экстремальном забеге «Родео 59 / Чемпионат влюбленных». Участникам нужно будет преодолеть полосу с препятствиями, которая состоит из барьеров, ванн с водой, грязи, отвесных стен и канатов. Общий призовой фонд соревнований — 150 тысяч рублей. «В забеге „Родео 59 / Чемпионат влюбленных“ принять участие могут все желающие. Уникальная трасса с различными препятствиями и задачами. Ванны с водой, грязь, барьеры, адреналин и драйв. Розыгрыш призов от партнеров и призового фонда — 150 тысяч рублей», — сказано на сайте организаторов. Чтобы принять участие в забеге, нужно зарегистрироваться и оплатить участие. Стоимость билета начинается от 500 рублей и зависит от длины трассы. Принять участие можно парой, индивидуально или командной от трех человек. Соревнования пройдут на конно-спортивном комплексе в поселке Ферма 12 августа. Ранее URA.RU рассказало, что в пермяков зовут принять участие в экстремальном забеге в стили милитари. Победителям обещают заплатить 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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