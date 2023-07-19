19 июля 2023

В Челябинске собрали для солдат на фронте кухонную утварь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, военнослужащие, бойцы, военная форма, солдат, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
В зону СВО бойцам отправят алюминиевые кастрюли Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске для участников СВО на фронте собрали алюминиевые кастрюли. Об этом URA.RU 20 июля сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Представители Челябинской эксплуатационной компании передали бойцам СВО алюминиевые кастрюли. Всю посуду передадим ребятам, чтобы они всегда были сыты», — уточнил Рыжий.

Алюминиевая посуда прочная, быстро нагревается. В ней можно готовить пищу на плите и огне. В кастрюлях разного размера бойцы смогут приготовить суп и вскипятить чай.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске для участников СВО на фронте собрали алюминиевые кастрюли. Об этом URA.RU 20 июля сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Представители Челябинской эксплуатационной компании передали бойцам СВО алюминиевые кастрюли. Всю посуду передадим ребятам, чтобы они всегда были сыты», — уточнил Рыжий. Алюминиевая посуда прочная, быстро нагревается. В ней можно готовить пищу на плите и огне. В кастрюлях разного размера бойцы смогут приготовить суп и вскипятить чай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...