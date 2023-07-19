В Челябинске собрали для солдат на фронте кухонную утварь. Видео

20 июля 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

В зону СВО бойцам отправят алюминиевые кастрюли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Челябинске для участников СВО на фронте собрали алюминиевые кастрюли. Об этом URA.RU 20 июля сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Представители Челябинской эксплуатационной компании передали бойцам СВО алюминиевые кастрюли. Всю посуду передадим ребятам, чтобы они всегда были сыты», — уточнил Рыжий. Алюминиевая посуда прочная, быстро нагревается. В ней можно готовить пищу на плите и огне. В кастрюлях разного размера бойцы смогут приготовить суп и вскипятить чай.

В Челябинске для участников СВО на фронте собрали алюминиевые кастрюли. Об этом URA.RU 20 июля сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Представители Челябинской эксплуатационной компании передали бойцам СВО алюминиевые кастрюли. Всю посуду передадим ребятам, чтобы они всегда были сыты», — уточнил Рыжий. Алюминиевая посуда прочная, быстро нагревается. В ней можно готовить пищу на плите и огне. В кастрюлях разного размера бойцы смогут приготовить суп и вскипятить чай.