В Челябинске будут судить свердловчанина за похищение коммерсантов

20 июля 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Мужчина действовал в составе ОПГ в 2011—2012 годах Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске будут судить одного из членов свердловской организованной преступной группировки (ОПГ), которая более 10 лет назад похищала бизнесменов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина долгое время находился в розыске. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя соседнего региона, обвиняемого по ч. 2 ст. 209 УК РФ („Участие в банде“), ч. 3 ст. 222 УК РФ („Незаконное хранение и перевозка огнестрельного оружия“), п. „а“ ч. 3 ст. 126 УК РФ („Похищение человека“), п. п. „а“, „б“ ч. 4 ст. 162 УК РФ („Разбой“), п. п. „а“, „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ („Вымогательство“). Уголовное дело будет направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что мужчина с 2013 года скрывался от следствия, был объявлен в федеральный розыск и задержан на территории Свердловской области. Другие участники банды с 2014 года отбывают сроки в колониях. Группировка действовала на территории Челябинской и Свердловской областей в 2011—2012 годах. В апреле 2011-го бандиты на дороге между Челябинском и поселком Западным похитили бизнесмена. После они отвезли его в сады под Нижним Тагилом и стали требовать выкуп в размере 10 млн рублей. В декабре того же года они повторили подобное похищение в Нижнем Тагиле. Тогда они требовали от коммерсанта 10 млн евро за освобождение. Еще два нападения банда совершила в июне и декабре 2012 года на территории Челябинска и Челябинской области. Сумма выкупа к тому времени выросла. С бизнесменов требовали 20 и 15 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске будут судить одного из членов свердловской организованной преступной группировки (ОПГ), которая более 10 лет назад похищала бизнесменов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина долгое время находился в розыске. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя соседнего региона, обвиняемого по ч. 2 ст. 209 УК РФ („Участие в банде“), ч. 3 ст. 222 УК РФ („Незаконное хранение и перевозка огнестрельного оружия“), п. „а“ ч. 3 ст. 126 УК РФ („Похищение человека“), п. п. „а“, „б“ ч. 4 ст. 162 УК РФ („Разбой“), п. п. „а“, „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ („Вымогательство“). Уголовное дело будет направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что мужчина с 2013 года скрывался от следствия, был объявлен в федеральный розыск и задержан на территории Свердловской области. Другие участники банды с 2014 года отбывают сроки в колониях. Группировка действовала на территории Челябинской и Свердловской областей в 2011—2012 годах. В апреле 2011-го бандиты на дороге между Челябинском и поселком Западным похитили бизнесмена. После они отвезли его в сады под Нижним Тагилом и стали требовать выкуп в размере 10 млн рублей. В декабре того же года они повторили подобное похищение в Нижнем Тагиле. Тогда они требовали от коммерсанта 10 млн евро за освобождение. Еще два нападения банда совершила в июне и декабре 2012 года на территории Челябинска и Челябинской области. Сумма выкупа к тому времени выросла. С бизнесменов требовали 20 и 15 млн рублей.