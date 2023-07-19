19 июля 2023

Екатеринбуржцы массово жалуются на услуги стоматологов и косметологов

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, стоматология, стоматолог, дантист, стоматологическое кресло
Жители Екатеринбурга стали чаще жаловаться на услуги стоматологов и косметологов Фото:

За последние два года в Екатеринбурге увеличилось количество жалоб горожан на медицинские клиники. Самыми претензионными сферами стали стоматология и косметология. Об этом заявила директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

«Второй год мы наблюдаем рост жалоб на качества медицинских услуг. Самые претензионные сферы — стоматология и косметология. При рассмотрении обращений мы выявляем попытки медицинских клиник уйти от ответственности путем смены вывески. Потребитель даже не понимает, что в течение трех лет лечения у организации может смениться три юридических лица, которые ему оказывали услугу. В этой ситуации тяжело искать виноватых», — поделилась Голубева во время пресс-конференции ТАСС.

Бывают случаи, когда медицинское вмешательство оказывается без подписания бланка информированного добровольного согласия на лечение. Это значит, что пациента лечат без должной информации о способах лечения и его последствиях. «В таких случаях мы стараемся убедить клинику исправить свои ошибки и пойти навстречу потребителю. Если это сделать не получается, то помогаем людям в судебном порядке возмещать денежные средства», — добавила Янина Голубева.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге с 2021 года в два раза выросло количество жалоб на сервисные центры по ремонту бытовой техники. Данная сфера является одной из самых болевых точек рынка столицы Урала.

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За последние два года в Екатеринбурге увеличилось количество жалоб горожан на медицинские клиники. Самыми претензионными сферами стали стоматология и косметология. Об этом заявила директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. «Второй год мы наблюдаем рост жалоб на качества медицинских услуг. Самые претензионные сферы — стоматология и косметология. При рассмотрении обращений мы выявляем попытки медицинских клиник уйти от ответственности путем смены вывески. Потребитель даже не понимает, что в течение трех лет лечения у организации может смениться три юридических лица, которые ему оказывали услугу. В этой ситуации тяжело искать виноватых», — поделилась Голубева во время пресс-конференции ТАСС. Бывают случаи, когда медицинское вмешательство оказывается без подписания бланка информированного добровольного согласия на лечение. Это значит, что пациента лечат без должной информации о способах лечения и его последствиях. «В таких случаях мы стараемся убедить клинику исправить свои ошибки и пойти навстречу потребителю. Если это сделать не получается, то помогаем людям в судебном порядке возмещать денежные средства», — добавила Янина Голубева. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге с 2021 года в два раза выросло количество жалоб на сервисные центры по ремонту бытовой техники. Данная сфера является одной из самых болевых точек рынка столицы Урала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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