Екатеринбуржцы массово жалуются на услуги стоматологов и косметологов

За последние два года в Екатеринбурге увеличилось количество жалоб горожан на медицинские клиники. Самыми претензионными сферами стали стоматология и косметология. Об этом заявила директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.
«Второй год мы наблюдаем рост жалоб на качества медицинских услуг. Самые претензионные сферы — стоматология и косметология. При рассмотрении обращений мы выявляем попытки медицинских клиник уйти от ответственности путем смены вывески. Потребитель даже не понимает, что в течение трех лет лечения у организации может смениться три юридических лица, которые ему оказывали услугу. В этой ситуации тяжело искать виноватых», — поделилась Голубева во время пресс-конференции ТАСС.
Бывают случаи, когда медицинское вмешательство оказывается без подписания бланка информированного добровольного согласия на лечение. Это значит, что пациента лечат без должной информации о способах лечения и его последствиях. «В таких случаях мы стараемся убедить клинику исправить свои ошибки и пойти навстречу потребителю. Если это сделать не получается, то помогаем людям в судебном порядке возмещать денежные средства», — добавила Янина Голубева.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге с 2021 года в два раза выросло количество жалоб на сервисные центры по ремонту бытовой техники. Данная сфера является одной из самых болевых точек рынка столицы Урала.
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