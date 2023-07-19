Екатеринбуржцы массово жалуются на услуги стоматологов и косметологов

20 июля 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга стали чаще жаловаться на услуги стоматологов и косметологов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За последние два года в Екатеринбурге увеличилось количество жалоб горожан на медицинские клиники. Самыми претензионными сферами стали стоматология и косметология. Об этом заявила директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. «Второй год мы наблюдаем рост жалоб на качества медицинских услуг. Самые претензионные сферы — стоматология и косметология. При рассмотрении обращений мы выявляем попытки медицинских клиник уйти от ответственности путем смены вывески. Потребитель даже не понимает, что в течение трех лет лечения у организации может смениться три юридических лица, которые ему оказывали услугу. В этой ситуации тяжело искать виноватых», — поделилась Голубева во время пресс-конференции ТАСС. Бывают случаи, когда медицинское вмешательство оказывается без подписания бланка информированного добровольного согласия на лечение. Это значит, что пациента лечат без должной информации о способах лечения и его последствиях. «В таких случаях мы стараемся убедить клинику исправить свои ошибки и пойти навстречу потребителю. Если это сделать не получается, то помогаем людям в судебном порядке возмещать денежные средства», — добавила Янина Голубева. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге с 2021 года в два раза выросло количество жалоб на сервисные центры по ремонту бытовой техники. Данная сфера является одной из самых болевых точек рынка столицы Урала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За последние два года в Екатеринбурге увеличилось количество жалоб горожан на медицинские клиники. Самыми претензионными сферами стали стоматология и косметология. Об этом заявила директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. «Второй год мы наблюдаем рост жалоб на качества медицинских услуг. Самые претензионные сферы — стоматология и косметология. При рассмотрении обращений мы выявляем попытки медицинских клиник уйти от ответственности путем смены вывески. Потребитель даже не понимает, что в течение трех лет лечения у организации может смениться три юридических лица, которые ему оказывали услугу. В этой ситуации тяжело искать виноватых», — поделилась Голубева во время пресс-конференции ТАСС. Бывают случаи, когда медицинское вмешательство оказывается без подписания бланка информированного добровольного согласия на лечение. Это значит, что пациента лечат без должной информации о способах лечения и его последствиях. «В таких случаях мы стараемся убедить клинику исправить свои ошибки и пойти навстречу потребителю. Если это сделать не получается, то помогаем людям в судебном порядке возмещать денежные средства», — добавила Янина Голубева. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге с 2021 года в два раза выросло количество жалоб на сервисные центры по ремонту бытовой техники. Данная сфера является одной из самых болевых точек рынка столицы Урала.