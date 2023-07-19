Мастера по ремонту бытовой техники наживаются на екатеринбуржцах

20 июля 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы массово жалуются на сервисные центры по ремонту бытовой техники Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге большое количество сервисных центров по ремонту бытовой техники обманывают горожан в вопросах стоимости и необходимости работ. Об этом рассказала директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. С прошлого года выросло количество жалоб на сервисные центры по ремонту бытовой техники. На сегодня это одна из самых болевых точек рынка Екатеринбурга. За 2021 год обращений с жалобами было всего 100, в 2022 году — 200, а за первое полугодие 2023 года зарегистрировано порядка 150 обращений, сообщила Голубева. «Я бы употребила такой термин, как „массовый обман граждан сервисными центрами“. Такие центры ставят перед собой задачу не отремонтировать технику быстро, недорого и качественно, а наоборот — найти заказ любым способом, войти в доверие потребителя, убедить человека в том, что необходим ремонт за большую сумму. Это схема действия нечестных сервисных центров и мастеров по ремонту бытовой техники», — сказала Янина Голубева в ходе пресс-конференции ТАСС. Директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей отметила, что таких мастеров стоило бы называть мошенниками. «У нас к сожалению нет приговора суда, вступившего в силу в отношении этих людей, поэтому мы употребляем термин «введение в заблуждение потребителей», — подытожила она. Ранее URA.RU писало, что среди свердловчан выросло на 41% количество жалоб на микрофинансовые организации. А жалоб на страховые компании, наоборот, стало меньше на 23%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге большое количество сервисных центров по ремонту бытовой техники обманывают горожан в вопросах стоимости и необходимости работ. Об этом рассказала директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. С прошлого года выросло количество жалоб на сервисные центры по ремонту бытовой техники. На сегодня это одна из самых болевых точек рынка Екатеринбурга. За 2021 год обращений с жалобами было всего 100, в 2022 году — 200, а за первое полугодие 2023 года зарегистрировано порядка 150 обращений, сообщила Голубева. «Я бы употребила такой термин, как „массовый обман граждан сервисными центрами“. Такие центры ставят перед собой задачу не отремонтировать технику быстро, недорого и качественно, а наоборот — найти заказ любым способом, войти в доверие потребителя, убедить человека в том, что необходим ремонт за большую сумму. Это схема действия нечестных сервисных центров и мастеров по ремонту бытовой техники», — сказала Янина Голубева в ходе пресс-конференции ТАСС. Директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей отметила, что таких мастеров стоило бы называть мошенниками. «У нас к сожалению нет приговора суда, вступившего в силу в отношении этих людей, поэтому мы употребляем термин «введение в заблуждение потребителей», — подытожила она. Ранее URA.RU писало, что среди свердловчан выросло на 41% количество жалоб на микрофинансовые организации. А жалоб на страховые компании, наоборот, стало меньше на 23%.