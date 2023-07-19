Опекун Далера Бобиева, помещенная в СИЗО Екатеринбурга, закрыла аккаунт ВК из-за травли. Скрин

20 июля 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова, которая пробудет в СИЗО до 26 августа, закрыла свою страницу в соцсети «ВКонтакте» Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Вероника Наумова, которую обвиняют в убийстве приемного сына, шестилетнего Далера Бобиева, закрыла свою страницу в соцсети «ВКонтакте». Об этом журналисту URA.RU анонимно рассказала соседка Наумовой. По словам соседки, скорее всего, это связано с негативными комментариями, которые оставляют пользователи соцсети. «Решила зайти на страницу Наумовой в социальной сети „ВКонтакте“. Смотрю, что страницу она закрыла. Плюс там указано, то она была в сети пять дней назад. Очень странно, ведь она находится в СИЗО. Вот теперь интересно, она сама это сделала, или же кто-то из членов ее семьи, или, может, вообще адвокат. После того как нашли тело Далера в их гараже, на ее странице появились сотни комментариев. Люди выплескивали негатив, не стесняясь в выражениях. Возможно, это и стало причиной того, что аккаунт она закрыла», — отметила собеседница агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к адвокату Вероники Наумовой Жанне Калегиной. На звонок корреспондента она не смогла ответить, так как ее не было на рабочем месте. 26 июня Вероника Наумова сообщила о пропаже шестилетнего Далера Бобиева, чьим опекуном она являлась. Сотни человек искали мальчика. Поиски Далера продолжались три дня. Утром 29 июня тело ребенка было обнаружено в спортивной сумке в гараже. Оказалось, что гараж принадлежит семье Наумовых. Криминалисты определили, что ребенок скончался несколько месяцев назад. Опекун мальчика Вероника Наумова сообщила о том, что Далер погиб 2 декабря 2022 года в результате несчастного случая. Муж Наумовой, который на момент поисков ребенка находился на СВО, в срочном порядке был возвращен в Екатеринбург. Веронику Наумову поместили в СИЗО до 26 августа, а детей — в реабилитационный центр. Позже муж Наумовой забрал родных детей домой. А вот судьба старшей сестры Далера, которая также воспитывалась в семье Наумовых, пока не определена. История поисков шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU. Скрин: соседка опекуна Вероники Наумовой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вероника Наумова, которую обвиняют в убийстве приемного сына, шестилетнего Далера Бобиева, закрыла свою страницу в соцсети «ВКонтакте». Об этом журналисту URA.RU анонимно рассказала соседка Наумовой. По словам соседки, скорее всего, это связано с негативными комментариями, которые оставляют пользователи соцсети. «Решила зайти на страницу Наумовой в социальной сети „ВКонтакте“. Смотрю, что страницу она закрыла. Плюс там указано, то она была в сети пять дней назад. Очень странно, ведь она находится в СИЗО. Вот теперь интересно, она сама это сделала, или же кто-то из членов ее семьи, или, может, вообще адвокат. После того как нашли тело Далера в их гараже, на ее странице появились сотни комментариев. Люди выплескивали негатив, не стесняясь в выражениях. Возможно, это и стало причиной того, что аккаунт она закрыла», — отметила собеседница агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к адвокату Вероники Наумовой Жанне Калегиной. На звонок корреспондента она не смогла ответить, так как ее не было на рабочем месте. 26 июня Вероника Наумова сообщила о пропаже шестилетнего Далера Бобиева, чьим опекуном она являлась. Сотни человек искали мальчика. Поиски Далера продолжались три дня. Утром 29 июня тело ребенка было обнаружено в спортивной сумке в гараже. Оказалось, что гараж принадлежит семье Наумовых. Криминалисты определили, что ребенок скончался несколько месяцев назад. Опекун мальчика Вероника Наумова сообщила о том, что Далер погиб 2 декабря 2022 года в результате несчастного случая. Муж Наумовой, который на момент поисков ребенка находился на СВО, в срочном порядке был возвращен в Екатеринбург. Веронику Наумову поместили в СИЗО до 26 августа, а детей — в реабилитационный центр. Позже муж Наумовой забрал родных детей домой. А вот судьба старшей сестры Далера, которая также воспитывалась в семье Наумовых, пока не определена. История поисков шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.