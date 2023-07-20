Путин присвоил почетное звание свердловскому инженеру

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации» главному инженеру филиала ФГУП «Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр» Сергею Камалетдинову. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации РФ.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации“ Сергею Камалетдинову», — говорится в
Ранее URA.RU писало, что Путин наградил свердловских работников Российской железной дороги медалью ордена За заслуги перед Отечеством» II степени. Такую же награду он присвоил и сотруднику ФГБУ науки Института физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН.
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