20 июля 2023

Путин присвоил почетное звание свердловскому инженеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин присвоил инженеру звание «Заслуженный работник связи и информации РФ» Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации» главному инженеру филиала ФГУП «Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр» Сергею Камалетдинову. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации РФ.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации“ Сергею Камалетдинову», — говорится в документе. Указ подписан 20 июля.

Ранее URA.RU писало, что Путин наградил свердловских работников Российской железной дороги медалью ордена За заслуги перед Отечеством» II степени. Такую же награду он присвоил и сотруднику ФГБУ науки Института физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации» главному инженеру филиала ФГУП «Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр» Сергею Камалетдинову. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации РФ. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации“ Сергею Камалетдинову», — говорится в документе. Указ подписан 20 июля. Ранее URA.RU писало, что Путин наградил свердловских работников Российской железной дороги медалью ордена За заслуги перед Отечеством» II степени. Такую же награду он присвоил и сотруднику ФГБУ науки Института физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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