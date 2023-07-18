Экономист назвал условия для повышения ключевой ставки выше 8%

Экономист Столяров: повышение ключевой ставки ЦБ должно остановить инфляцию

19 июля 2023 в 01:16 Размер текста - 17 +

Из-за девальвации сильно вырос курс доллара и началась инфляция, отметил Андрей Столяров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если повышением ключевой ставки Центробанку (ЦБ) удастся остановить инфляцию, то оно будет разовым. Если нет, то возможна новая волна, отметил в беседе с URA.RU заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров. «По большому счету повышение ставки во многом происходит из-за того, что из-за девальвации очень сильно поднялся курс доллара. Эта девальвация, естественно, вызвала инфляционные процессы. Дальше все будет зависеть от того, что будет с инфляцией. Если повышением ставки Центробанку удастся сбить инфляцию, то, наверное, оно будет последним. Если нет, то, наверное, будет новая волна. Скорее всего, ставка повысится на 0,5%, то есть до 8%, но что касается оптимального уровня, то все будет зависеть от того, что дальше будет происходить с инфляцией и с курсом», — объяснил Андрей Столяров. Заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков отметил, что в целом повышение ставки сейчас крайне нежелательно. «Я вообще считаю, что сейчас крайне неудачное время для повышения ставки, поскольку экономика в таком достаточно тяжелом положении, в то же время она вроде как начинает показывать некие признаки выхода из кризиса, некая такая адаптация происходит», — добавил Столяров. Ранее участники консенсус-прогноза из российских банков, управляющих и инвестиционных компаний дали прогнозы по изменению ключевой ставки. По их мнению, совет директоров Банка России повысит ее на заседании 21 июля до 8% годовых. Депутаты Госдумы объединились с бизнесом и попросили главу ЦБ Эльвиру Набиулину снизить ее до 4% для реализации поручений и указов президента РФ. Под документом подписались производители одежды, обуви, медтехники, ювелиры, предприниматели и другие представители отечественного бизнеса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если повышением ключевой ставки Центробанку (ЦБ) удастся остановить инфляцию, то оно будет разовым. Если нет, то возможна новая волна, отметил в беседе с URA.RU заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров. «По большому счету повышение ставки во многом происходит из-за того, что из-за девальвации очень сильно поднялся курс доллара. Эта девальвация, естественно, вызвала инфляционные процессы. Дальше все будет зависеть от того, что будет с инфляцией. Если повышением ставки Центробанку удастся сбить инфляцию, то, наверное, оно будет последним. Если нет, то, наверное, будет новая волна. Скорее всего, ставка повысится на 0,5%, то есть до 8%, но что касается оптимального уровня, то все будет зависеть от того, что дальше будет происходить с инфляцией и с курсом», — объяснил Андрей Столяров. Заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков отметил, что в целом повышение ставки сейчас крайне нежелательно. «Я вообще считаю, что сейчас крайне неудачное время для повышения ставки, поскольку экономика в таком достаточно тяжелом положении, в то же время она вроде как начинает показывать некие признаки выхода из кризиса, некая такая адаптация происходит», — добавил Столяров. Ранее участники консенсус-прогноза из российских банков, управляющих и инвестиционных компаний дали прогнозы по изменению ключевой ставки. По их мнению, совет директоров Банка России повысит ее на заседании 21 июля до 8% годовых. Депутаты Госдумы объединились с бизнесом и попросили главу ЦБ Эльвиру Набиулину снизить ее до 4% для реализации поручений и указов президента РФ. Под документом подписались производители одежды, обуви, медтехники, ювелиры, предприниматели и другие представители отечественного бизнеса.