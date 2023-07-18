18 июля 2023

Экономист назвал условия для повышения ключевой ставки выше 8%

Экономист Столяров: повышение ключевой ставки ЦБ должно остановить инфляцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Из-за девальвации сильно вырос курс доллара и началась инфляция, отметил Андрей Столяров Фото:

Если повышением ключевой ставки Центробанку (ЦБ) удастся остановить инфляцию, то оно будет разовым. Если нет, то возможна новая волна, отметил в беседе с URA.RU заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

«По большому счету повышение ставки во многом происходит из-за того, что из-за девальвации очень сильно поднялся курс доллара. Эта девальвация, естественно, вызвала инфляционные процессы. Дальше все будет зависеть от того, что будет с инфляцией. Если повышением ставки Центробанку удастся сбить инфляцию, то, наверное, оно будет последним. Если нет, то, наверное, будет новая волна. Скорее всего, ставка повысится на 0,5%, то есть до 8%, но что касается оптимального уровня, то все будет зависеть от того, что дальше будет происходить с инфляцией и с курсом», — объяснил Андрей Столяров.

Заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков отметил, что в целом повышение ставки сейчас крайне нежелательно. «Я вообще считаю, что сейчас крайне неудачное время для повышения ставки, поскольку экономика в таком достаточно тяжелом положении, в то же время она вроде как начинает показывать некие признаки выхода из кризиса, некая такая адаптация происходит», — добавил Столяров.

Ранее участники консенсус-прогноза из российских банков, управляющих и инвестиционных компаний дали прогнозы по изменению ключевой ставки. По их мнению, совет директоров Банка России повысит ее на заседании 21 июля до 8% годовых. Депутаты Госдумы объединились с бизнесом и попросили главу ЦБ Эльвиру Набиулину снизить ее до 4% для реализации поручений и указов президента РФ. Под документом подписались производители одежды, обуви, медтехники, ювелиры, предприниматели и другие представители отечественного бизнеса.

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Если повышением ключевой ставки Центробанку (ЦБ) удастся остановить инфляцию, то оно будет разовым. Если нет, то возможна новая волна, отметил в беседе с URA.RU заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров. «По большому счету повышение ставки во многом происходит из-за того, что из-за девальвации очень сильно поднялся курс доллара. Эта девальвация, естественно, вызвала инфляционные процессы. Дальше все будет зависеть от того, что будет с инфляцией. Если повышением ставки Центробанку удастся сбить инфляцию, то, наверное, оно будет последним. Если нет, то, наверное, будет новая волна. Скорее всего, ставка повысится на 0,5%, то есть до 8%, но что касается оптимального уровня, то все будет зависеть от того, что дальше будет происходить с инфляцией и с курсом», — объяснил Андрей Столяров. Заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков отметил, что в целом повышение ставки сейчас крайне нежелательно. «Я вообще считаю, что сейчас крайне неудачное время для повышения ставки, поскольку экономика в таком достаточно тяжелом положении, в то же время она вроде как начинает показывать некие признаки выхода из кризиса, некая такая адаптация происходит», — добавил Столяров. Ранее участники консенсус-прогноза из российских банков, управляющих и инвестиционных компаний дали прогнозы по изменению ключевой ставки. По их мнению, совет директоров Банка России повысит ее на заседании 21 июля до 8% годовых. Депутаты Госдумы объединились с бизнесом и попросили главу ЦБ Эльвиру Набиулину снизить ее до 4% для реализации поручений и указов президента РФ. Под документом подписались производители одежды, обуви, медтехники, ювелиры, предприниматели и другие представители отечественного бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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