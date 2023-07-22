Спасатели выступили со срочным обращением к свердловчанам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гроза в Екатеринбурге, администрация екатеринбурга, гроза, непогода, дождь, мэрия екатеринбурга
Свердловскую область накроют грозы и ливни Фото:

В ближайшие два-три часа и в первой половине ночи 23 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Внимание! В ближайшие два-три часа и в первой половине ночи 23 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются ливни, град, сильный ветер и грозы», — пишет ведомство в telegram-канале.

Ранее спасатели предупреждали, что в Свердловской области 23 июля будут сильные дожди. Также ожидаются грозы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшие два-три часа и в первой половине ночи 23 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Внимание! В ближайшие два-три часа и в первой половине ночи 23 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются ливни, град, сильный ветер и грозы», — пишет ведомство в telegram-канале. Ранее спасатели предупреждали, что в Свердловской области 23 июля будут сильные дожди. Также ожидаются грозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...