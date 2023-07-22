Спасатели выступили со срочным обращением к свердловчанам

Свердловскую область накроют грозы и ливни
В ближайшие два-три часа и в первой половине ночи 23 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Внимание! В ближайшие два-три часа и в первой половине ночи 23 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются ливни, град, сильный ветер и грозы», — пишет ведомство в telegram-канале.
Ранее спасатели предупреждали, что в Свердловской области 23 июля будут сильные дожди. Также ожидаются грозы.
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