Спасатели выступили со срочным обращением к свердловчанам

22 июля 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Свердловскую область накроют грозы и ливни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ближайшие два-три часа и в первой половине ночи 23 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Внимание! В ближайшие два-три часа и в первой половине ночи 23 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются ливни, град, сильный ветер и грозы», — пишет ведомство в telegram-канале. Ранее спасатели предупреждали, что в Свердловской области 23 июля будут сильные дожди. Также ожидаются грозы.

В ближайшие два-три часа и в первой половине ночи 23 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Внимание! В ближайшие два-три часа и в первой половине ночи 23 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются ливни, град, сильный ветер и грозы», — пишет ведомство в telegram-канале. Ранее спасатели предупреждали, что в Свердловской области 23 июля будут сильные дожди. Также ожидаются грозы.