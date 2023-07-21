МЧС выпустило штормовое предупреждение для свердловчан

В Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы
В Свердловской области 23 июля ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«По данным синоптиков, 23 июля местами в регионе ожидаются сильные дожди и грозы. Будьте бдительны», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловск».
Ранее сообщалось, что синоптик Алексей Пулин предсказал поступление прохладного воздуха и небольшие дожди в Свердловской области. Также он отметил, что 22 июля температура воздуха в регионе будет от +20 до +25 градусов.
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