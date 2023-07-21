21 июля 2023

МЧС выпустило штормовое предупреждение для свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ливень. Тюмень , туча, туча над городом, ливень, дождь в городе
В Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы Фото:

В Свердловской области 23 июля ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По данным синоптиков, 23 июля местами в регионе ожидаются сильные дожди и грозы. Будьте бдительны», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловск».

Ранее сообщалось, что синоптик Алексей Пулин предсказал поступление прохладного воздуха и небольшие дожди в Свердловской области. Также он отметил, что 22 июля температура воздуха в регионе будет от +20 до +25 градусов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 23 июля ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. «По данным синоптиков, 23 июля местами в регионе ожидаются сильные дожди и грозы. Будьте бдительны», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловск». Ранее сообщалось, что синоптик Алексей Пулин предсказал поступление прохладного воздуха и небольшие дожди в Свердловской области. Также он отметил, что 22 июля температура воздуха в регионе будет от +20 до +25 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...