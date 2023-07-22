22 июля 2023

Зюганов обратился к маме погибшего военкора Ростислава Журавлева из Екатеринбурга. Фото

Зюганов выразил соболезнования близким военкора Журавлева из Екатеринбурга
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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов считает Журавлева верным товарищем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования матери погибшего от разрыва кассетного снаряда военкора РИА Новости Ростислава Журавлева из Екатеринбурга. Об этом он сообщил в соцсетях. Людмила Журавлева руководит горкомом КПРФ в Салехарде, ее сын также был членом партии.

«Ростислав [Журавлев] всегда был там, где опасно, он был верным товарищем, надежным другом. Выражаю искренние соболезнования члену ЦКРК Людмиле Журавлевой и семье Ростислава в связи с невосполнимой утратой», — написал Зюганов в соцсети «ВКонтакте».

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Что известно о погибшем на Украине военкоре из Екатеринбурга Ростиславе Журавлеве

Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб 22 июля от артобстрела украинской армии в зоне спецоперации. 18 июля ему исполнилось 34 года. Ранее Журавлев работал в нескольких свердловских СМИ, включая URA.RU. В 2021 году перешел в РИА Новости. После начала спецоперации он отправился на фронт в качестве военкора.

Журавлева по желанию матери похоронят в Екатеринбурге. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев намерен ходатайствовать о присвоении военкору ордена Мужества. Парламент Никарагуа осудил убийство военкора Журавлева.

Зюганов заявил, что Ростислав Журавле был надежный другом
Зюганов заявил, что Ростислав Журавле был надежный другом
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Руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования матери погибшего от разрыва кассетного снаряда военкора РИА Новости Ростислава Журавлева из Екатеринбурга. Об этом он сообщил в соцсетях. Людмила Журавлева руководит горкомом КПРФ в Салехарде, ее сын также был членом партии. «Ростислав [Журавлев] всегда был там, где опасно, он был верным товарищем, надежным другом. Выражаю искренние соболезнования члену ЦКРК Людмиле Журавлевой и семье Ростислава в связи с невосполнимой утратой», — написал Зюганов в соцсети «ВКонтакте». Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб 22 июля от артобстрела украинской армии в зоне спецоперации. 18 июля ему исполнилось 34 года. Ранее Журавлев работал в нескольких свердловских СМИ, включая URA.RU. В 2021 году перешел в РИА Новости. После начала спецоперации он отправился на фронт в качестве военкора. Журавлева по желанию матери похоронят в Екатеринбурге. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев намерен ходатайствовать о присвоении военкору ордена Мужества. Парламент Никарагуа осудил убийство военкора Журавлева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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