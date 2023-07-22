Руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования матери погибшего от разрыва кассетного снаряда военкора РИА Новости Ростислава Журавлева из Екатеринбурга. Об этом он сообщил в соцсетях. Людмила Журавлева руководит горкомом КПРФ в Салехарде, ее сын также был членом партии.
«Ростислав [Журавлев] всегда был там, где опасно, он был верным товарищем, надежным другом. Выражаю искренние соболезнования члену ЦКРК Людмиле Журавлевой и семье Ростислава в связи с невосполнимой утратой», — написал Зюганов в соцсети «ВКонтакте».
Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб 22 июля от артобстрела украинской армии в зоне спецоперации. 18 июля ему исполнилось 34 года. Ранее Журавлев работал в нескольких свердловских СМИ, включая URA.RU. В 2021 году перешел в РИА Новости. После начала спецоперации он отправился на фронт в качестве военкора.
Журавлева по желанию матери похоронят в Екатеринбурге. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев намерен ходатайствовать о присвоении военкору ордена Мужества. Парламент Никарагуа осудил убийство военкора Журавлева.
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