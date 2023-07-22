Парламент Никарагуа осудил убийство военкора Журавлева из Екатеринбурга

Национальная ассамблея Никарагуа выразила солидарность с правительством, народом и журналистами России, осудив убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева из Екатеринбурга в результате обстрела украинскими военными кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
«Ассамблея солидарная с народом, правительством и журналистами РФ. Мы осуждаем убийство военкора Журавлева руками темных украинских сил с использованием кассетных бомб», — говорится в коммюнике, опубликованном в блоге парламента в Twitter.
Ростислав Журавлев погиб 22 июля на спецоперации. 18 июля ему исполнилось 34 года. По желанию матери его похоронят в родном Екатеринбурге. Глава Минцифры РФ Шадаев и Союз журналистов намерены ходатайствовать о присвоении военкору ордена Мужества.
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