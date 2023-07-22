22 июля 2023

Парламент Никарагуа осудил убийство военкора Журавлева из Екатеринбурга

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Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, бронежилет, press, военкорр, военный журналист
Ростислав Журавлев попал под обстрел ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Национальная ассамблея Никарагуа выразила солидарность с правительством, народом и журналистами России, осудив убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева из Екатеринбурга в результате обстрела украинскими военными кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

«Ассамблея солидарная с народом, правительством и журналистами РФ. Мы осуждаем убийство военкора Журавлева руками темных украинских сил с использованием кассетных бомб», — говорится в коммюнике, опубликованном в блоге парламента в Twitter.

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Что известно о погибшем на Украине военкоре из Екатеринбурга Ростиславе Журавлеве

Ростислав Журавлев погиб 22 июля на спецоперации. 18 июля ему исполнилось 34 года. По желанию матери его похоронят в родном Екатеринбурге. Глава Минцифры РФ Шадаев и Союз журналистов намерены ходатайствовать о присвоении военкору ордена Мужества.

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Национальная ассамблея Никарагуа выразила солидарность с правительством, народом и журналистами России, осудив убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева из Екатеринбурга в результате обстрела украинскими военными кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. «Ассамблея солидарная с народом, правительством и журналистами РФ. Мы осуждаем убийство военкора Журавлева руками темных украинских сил с использованием кассетных бомб», — говорится в коммюнике, опубликованном в блоге парламента в Twitter. Ростислав Журавлев погиб 22 июля на спецоперации. 18 июля ему исполнилось 34 года. По желанию матери его похоронят в родном Екатеринбурге. Глава Минцифры РФ Шадаев и Союз журналистов намерены ходатайствовать о присвоении военкору ордена Мужества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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