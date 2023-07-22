Директор самого пафосного парка Перми в 3 раза увеличил прибыль своего предприятия

Пермский «Уралоптинструмент» увеличил прибыль до 349 млн рублей

ООО «Уралоптинструмент» в три раза увеличило прибыль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермское ООО «Уралоптинструмент», которым руководит Герасим Солощенко, в три раза увеличило чистую прибыль. Об этом говорится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. Солощенко также известен в Перми как директор самого пафосного места отдыха «Жебревель».

«Чистая прибыль ООО „Уралоптинструмент“ за 2021 год: 103 млн 003 тысячи рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 349 млн 157 тысяч рублей», — написано в финотчете.

Уточняется, что выручка ООО «Уралоптинструмент» осталась практически на прежнем уровне. Выручка организации за 2021 год — 5 млрд 055 млн 170 тысяч рублей, выручка за 2022 год составила — 4 млрд 900 млн 799 тысяч рублей.

URA.RU направило редакционный запрос в ООО «Уралоптинструмент», чтобы уточнить, как предприятию удалось резко нарастить чистую прибыль на фоне небольшого снижения выручки. Ответ ожидается.

Ранее пермская сеть медлабораторий ООО «Медлабэкспресс» отчиталось о снижении чистой прибыли более чем в два раза. Генеральным директором сети медлабораторий, а также ее совладельцем является один из богатейших людей в Перми — Вадим Николаевич Кобяков, говорится в финансовом отчете организации на СБИС.