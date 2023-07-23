В тагильской ИК-6 осужденные женщины изготовили хенд-мейд органайзеры для учителей

Женщины изготовили для учителей хенд-мейд органайзеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В исправительной колонии № 6 Нижнего Тагила (Свердловская область) осужденные женщины изготовили для своих учителей подарки в виде органайзеров ручной работы. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУФСИН.

«В ИК-6, под руководством отдела по воспитательной работе с осужденными, состоялся конкурс поделок-органайзеров „Подарок учителю“. Осужденным женщинам предлагалось создать функциональный и многоразовый органайзер для учителей», — сообщили в пресс-службе Свердловского ГУФСИН.

Участницы доказали, что их фантазия безгранична, а умение создавать шедевры из подручных материалов становится все более профессиональным. По итогу конкурса получились интересные сувениры.

Ранее URA.RU сообщало о выставке-ярмарке в Екатеринбурге, на которой была представлена продукция осужденных. На ней были продемонстрированы товары народного потребления, сувенирная и сельскохозяйственная продукция, а также мебель и швейное производство.