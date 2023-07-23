В Свердловской области будущие зенитчики завершили обучение в соединении ПВО

Курсанты кафедры ВКС УрФУ завершили стажировку в дивизионе противовоздушной обороны ЦВО

24 июля 2023 в 07:01 Размер текста - 17 +

Курсанты стажировались на мобильном тренажере «Панцирь-С» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Курсанты кафедры Воздушно-космических сил Уральского федерального университета (УрФУ) завершили войсковую стажировку в дивизионе противовоздушной обороны ЦВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Будущие офицеры-зенитчики в ходе войсковой стажировки заступали помощниками дежурных по дивизиону, помощниками начальников дежурных смен и операторами боевого управления. Также курсанты оборудовали позиции для укрытия от средств поражения условного противника», — сообщили в пресс-службе ЦВО. Информация опубликована на сайте Минобороны РФ. Отработка условных боевых задач осуществлялась на мобильном тренажере «Панцирь-С». Он полностью соответствует боевой машине и имитирует ее работу. Ранее URA.RU сообщало о курсантах военного учебного центра УрФУ, которые провели первые занятия по управлению танками Т-72 и Т-90. Курсанты освоили теоретическую и практическую части по управлению боевыми машинами.

Курсанты кафедры Воздушно-космических сил Уральского федерального университета (УрФУ) завершили войсковую стажировку в дивизионе противовоздушной обороны ЦВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Будущие офицеры-зенитчики в ходе войсковой стажировки заступали помощниками дежурных по дивизиону, помощниками начальников дежурных смен и операторами боевого управления. Также курсанты оборудовали позиции для укрытия от средств поражения условного противника», — сообщили в пресс-службе ЦВО. Информация опубликована на сайте Минобороны РФ. Отработка условных боевых задач осуществлялась на мобильном тренажере «Панцирь-С». Он полностью соответствует боевой машине и имитирует ее работу. Ранее URA.RU сообщало о курсантах военного учебного центра УрФУ, которые провели первые занятия по управлению танками Т-72 и Т-90. Курсанты освоили теоретическую и практическую части по управлению боевыми машинами.