23 июля 2023

В Свердловской области будущие зенитчики завершили обучение в соединении ПВО

Курсанты кафедры ВКС УрФУ завершили стажировку в дивизионе противовоздушной обороны ЦВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, пво, панцирь, stock
Курсанты стажировались на мобильном тренажере «Панцирь-С» Фото:

Курсанты кафедры Воздушно-космических сил Уральского федерального университета (УрФУ) завершили войсковую стажировку в дивизионе противовоздушной обороны ЦВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Будущие офицеры-зенитчики в ходе войсковой стажировки заступали помощниками дежурных по дивизиону, помощниками начальников дежурных смен и операторами боевого управления. Также курсанты оборудовали позиции для укрытия от средств поражения условного противника», — сообщили в пресс-службе ЦВО. Информация опубликована на сайте Минобороны РФ.

Отработка условных боевых задач осуществлялась на мобильном тренажере «Панцирь-С». Он полностью соответствует боевой машине и имитирует ее работу.

Ранее URA.RU сообщало о курсантах военного учебного центра УрФУ, которые провели первые занятия по управлению танками Т-72 и Т-90. Курсанты освоили теоретическую и практическую части по управлению боевыми машинами.

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Курсанты кафедры Воздушно-космических сил Уральского федерального университета (УрФУ) завершили войсковую стажировку в дивизионе противовоздушной обороны ЦВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Будущие офицеры-зенитчики в ходе войсковой стажировки заступали помощниками дежурных по дивизиону, помощниками начальников дежурных смен и операторами боевого управления. Также курсанты оборудовали позиции для укрытия от средств поражения условного противника», — сообщили в пресс-службе ЦВО. Информация опубликована на сайте Минобороны РФ. Отработка условных боевых задач осуществлялась на мобильном тренажере «Панцирь-С». Он полностью соответствует боевой машине и имитирует ее работу. Ранее URA.RU сообщало о курсантах военного учебного центра УрФУ, которые провели первые занятия по управлению танками Т-72 и Т-90. Курсанты освоили теоретическую и практическую части по управлению боевыми машинами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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