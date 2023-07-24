Школьника, стрелявшего в девочку в Екатеринбурге, поймали

24 июля 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

Конфликт произошел во дворе ЖК «Ньютон Парк» (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полицейские нашли мальчика, выстрелившего в девочку из пистолета во дворе жилого комплекса «Ньютон Парк» в Академическом районе Екатеринбурга. По данным городского УМВД, у мальчика в руках был пневматический пистолет, а не боевой. «Сотрудники полиции установили личности всех участников конфликта, это была группа подростков 10-11 лет. В руках у мальчика был пневматический пистолет, который был изъят», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Родителей подростка, у которого был пистолет, привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Им грозит штраф до 500 рублей. Самого школьника поставят на профилактический учет. Материалы дела передадут в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних Ленинского района. Девочка, в которую стреляли, не получила серьезных травм. Об инциденте стало известно 23 июля. Две девочки 9-10 лет играли во дворе. Они разложили на пледе конфеты, которые позднее у них забрала толпа мальчиков. Девочки стали требовать сладости назад, но их стали избивать. Затем один из мальчиков достал пистолет и выстрелил в одну из девочек.

Полицейские нашли мальчика, выстрелившего в девочку из пистолета во дворе жилого комплекса «Ньютон Парк» в Академическом районе Екатеринбурга. По данным городского УМВД, у мальчика в руках был пневматический пистолет, а не боевой. «Сотрудники полиции установили личности всех участников конфликта, это была группа подростков 10-11 лет. В руках у мальчика был пневматический пистолет, который был изъят», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Родителей подростка, у которого был пистолет, привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Им грозит штраф до 500 рублей. Самого школьника поставят на профилактический учет. Материалы дела передадут в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних Ленинского района. Девочка, в которую стреляли, не получила серьезных травм. Об инциденте стало известно 23 июля. Две девочки 9-10 лет играли во дворе. Они разложили на пледе конфеты, которые позднее у них забрала толпа мальчиков. Девочки стали требовать сладости назад, но их стали избивать. Затем один из мальчиков достал пистолет и выстрелил в одну из девочек.