В Москве отметили свердловских сотрудников ГУФСИН

В Москве свердловским сотрудникам ГУФСИН вручили госнаграды за тушение пожара в Сосьве

25 июля 2023 в 01:52 Размер текста - 17 +

Награды силовикам вручил министр юстиции РФ Константин Чуйченко Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU В Москве 24 июля вручили государственные медали и ведомственные награды более 15-ти сотрудникам ГУФСИН Свердловской области которые спасли людей и тушили пожар в поселке Сосьва, разгоревшийся в апреле. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства. Награды сотрудникам свердловского ГУФСИН вручили министр юстиции РФ Константин Чуйченко и директор ФСИН России Аркадий Гостев. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили начальника ГУФСИН по Свердловской области генерал-лейтенанта Александра Федорова. Сотрудникам лечебно-исправительного учреждения №23 (ЛИУ-23) Андрею Алексееву, Александру Валенвейну, Михаилу Горохову, Василию Кузнецову, Алексею Митюхину, Владиславу Морозкову, Виталию Пикалову, Максиму Юдину, а также сотруднику исправительной колонии №54 Василию Кузнецову вручили медали «За отвагу на пожаре», отмечается на сайте ведомства. Замначальника ГУФСИН по Свердловской области полковник Владимир Горькин награжден медалью Михаила Сперанского. Сотрудники ЛИУ-23 Алексей Батенев, Павел Крутиков, Александр Кудрин, Павел Кутькин, Федор Лунев, Евгений Матушкин, Денис Останин и Ильфат Ракаев получили медали Анатолия Кони. Пожар охватил Сосьву 25 апреля. Огонь уничтожил большую часть домов местных жителей. Также пожар вспыхнул в ЛИУ-23. Там выгорело большинство построек. Сотрудники ГУФСИН тушили пламя вместе с сотрудниками МЧС. Сгоревшие здания жителей восстановят, пообещал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве 24 июля вручили государственные медали и ведомственные награды более 15-ти сотрудникам ГУФСИН Свердловской области которые спасли людей и тушили пожар в поселке Сосьва, разгоревшийся в апреле. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства. Награды сотрудникам свердловского ГУФСИН вручили министр юстиции РФ Константин Чуйченко и директор ФСИН России Аркадий Гостев. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили начальника ГУФСИН по Свердловской области генерал-лейтенанта Александра Федорова. Сотрудникам лечебно-исправительного учреждения №23 (ЛИУ-23) Андрею Алексееву, Александру Валенвейну, Михаилу Горохову, Василию Кузнецову, Алексею Митюхину, Владиславу Морозкову, Виталию Пикалову, Максиму Юдину, а также сотруднику исправительной колонии №54 Василию Кузнецову вручили медали «За отвагу на пожаре», отмечается на сайте ведомства. Замначальника ГУФСИН по Свердловской области полковник Владимир Горькин награжден медалью Михаила Сперанского. Сотрудники ЛИУ-23 Алексей Батенев, Павел Крутиков, Александр Кудрин, Павел Кутькин, Федор Лунев, Евгений Матушкин, Денис Останин и Ильфат Ракаев получили медали Анатолия Кони. Пожар охватил Сосьву 25 апреля. Огонь уничтожил большую часть домов местных жителей. Также пожар вспыхнул в ЛИУ-23. Там выгорело большинство построек. Сотрудники ГУФСИН тушили пламя вместе с сотрудниками МЧС. Сгоревшие здания жителей восстановят, пообещал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.