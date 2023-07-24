Котельная несколько лет не эксплуатируется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловском районе Перми в ночь на 25 июля снесли трубу котельной бывшего велозавода «Велта», выведенной из эксплуатации. Снос сооружения сопровождал взрыв, который был слышен в разных районах города.

«Ночью 25 июля пермяков напугал громкий звук. Судя по всему, они слышали как сносят трубу на площадке котельной ВК-1 (котельная бывшего велосипедного завода „Велта“) на Героев Хасана, 105. Котельная была выведена из эксплуатации в 2013 году из-за невостребованности», — пишет «Пропермь».

В 2019 году котельную велозавода приобрело ООО «Уралоптинструмент», после чего на площадке начался демонтаж сооружений. Руководителем указанного юрлица является Герасим Солощенко, известный также как директор самого пафосного места отдыха «Жебревель».

Ранее в Перми начали сносить баню, стихийную свалку и мини-рынок. Работы вела компания «Пермглавснаб», которая намерена возвести на расчищенной площадке детский развлекательный центр.