В Перми снесут баню, стоянку и рынок, мешающие крупному проекту

В Перми в октябре начнется снос незаконных построек на территории будущего детского центра на ул. Свиязева

Снос начнется с 1 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В октябре «Пермглавснаб» начнет снос незаконных построек на месте, где будут строить детский развлекательный центр. Речь — о территории на перекрестке улиц Свиязева и Леонова. Реализацию проекта обсуждали на заседании комиссии по землепользованию.

«С 1 октября мы должны приступить к сносу всего, что там расположено с нарушением законодательства, и начать реализацию проекта. Сейчас мы находимся на стадии инженерных изысканий, чтобы можно было разработать проект планировки территории», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на слова представителя «Пермглавснаба» Веры Зотовой.

На этом участке сейчас, по ее словам, незаконно построена баня, располагается стихийная парковка и уже не работающий мини-рынок «Нагорный». Ранее URA.RU рассказывало, что двухэтажный детский центр планируют создать в антураже русских народных сказок. Общий объем инвестиций составит 387 миллионов рублей.