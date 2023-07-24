В Челябинске появится пилотный перекресток с разметкой, запрещающей развороты

25 июля 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

На перекрестке Ленина-Российская появится особая разметка (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске появится пилотный перекресток проспекта Ленина и улицы Российской с разметкой, запрещающей развороты. Об этом 25 июля заявил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «В Челябинске организуется пилотный перекресток с разметкой, запрещающей развороты. Нововведения коснуться пересечения проспекта Ленина и улицы Российской», — сообщил Егоров. В областном центре к концу года организуют 15 километров выделенных полос для общественного транспорта. Общая протяженность составит 34 километра.

В Челябинске появится пилотный перекресток проспекта Ленина и улицы Российской с разметкой, запрещающей развороты. Об этом 25 июля заявил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «В Челябинске организуется пилотный перекресток с разметкой, запрещающей развороты. Нововведения коснуться пересечения проспекта Ленина и улицы Российской», — сообщил Егоров. В областном центре к концу года организуют 15 километров выделенных полос для общественного транспорта. Общая протяженность составит 34 километра.