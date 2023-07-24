В Челябинске появится пилотный перекресток с разметкой, запрещающей развороты

На перекрестке Ленина-Российская появится особая разметка (архивное фото)
В Челябинске появится пилотный перекресток проспекта Ленина и улицы Российской с разметкой, запрещающей развороты. Об этом 25 июля заявил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.
«В Челябинске организуется пилотный перекресток с разметкой, запрещающей развороты. Нововведения коснуться пересечения проспекта Ленина и улицы Российской», — сообщил Егоров.
В областном центре к концу года организуют 15 километров выделенных полос для общественного транспорта. Общая протяженность составит 34 километра.
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