24 июля 2023

В Челябинске появится пилотный перекресток с разметкой, запрещающей развороты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , мост, дорожное движение, дорога, затрудненное движение, автотранспорт
На перекрестке Ленина-Российская появится особая разметка (архивное фото) Фото:

В Челябинске появится пилотный перекресток проспекта Ленина и улицы Российской с разметкой, запрещающей развороты. Об этом 25 июля заявил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«В Челябинске организуется пилотный перекресток с разметкой, запрещающей развороты. Нововведения коснуться пересечения проспекта Ленина и улицы Российской», — сообщил Егоров.

В областном центре к концу года организуют 15 километров выделенных полос для общественного транспорта. Общая протяженность составит 34 километра.

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В Челябинске появится пилотный перекресток проспекта Ленина и улицы Российской с разметкой, запрещающей развороты. Об этом 25 июля заявил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «В Челябинске организуется пилотный перекресток с разметкой, запрещающей развороты. Нововведения коснуться пересечения проспекта Ленина и улицы Российской», — сообщил Егоров. В областном центре к концу года организуют 15 километров выделенных полос для общественного транспорта. Общая протяженность составит 34 километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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