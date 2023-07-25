25 июля 2023

Стоимость проезда в пермском городском транспорте будут увеличивать каждую весну

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, трамвай, современный трамвай
Повышать цены на проезд чиновники обещают не чаще раза в год Фото:

Чиновники пермской мэрии определились с новой методикой расчета стоимости проезда в городских автобусах и трамваях. По их задумке, тарифы будут увеличиваться раз в год не ранее 15 апреля примерно на 4%.

«Предполагается, что тариф на проезд будет пересматриваться не чаще одного раза в год, соответственно, изменение тарифа будет происходить не ранее 15 апреля каждого года. В среднем, размер оплаты будет изменяться на 4% от действующего тарифа», — говорится на сайте мэрии Перми.

Осенью департамент транспорта направит новую методику на утверждение депутатам гордумы. С 15 апреля 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте Перми составляет 35 рублей. Ранее дума Перми передала свои полномочия по установлению стоимости проезда чиновникам мэрии.

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Чиновники пермской мэрии определились с новой методикой расчета стоимости проезда в городских автобусах и трамваях. По их задумке, тарифы будут увеличиваться раз в год не ранее 15 апреля примерно на 4%. «Предполагается, что тариф на проезд будет пересматриваться не чаще одного раза в год, соответственно, изменение тарифа будет происходить не ранее 15 апреля каждого года. В среднем, размер оплаты будет изменяться на 4% от действующего тарифа», — говорится на сайте мэрии Перми. Осенью департамент транспорта направит новую методику на утверждение депутатам гордумы. С 15 апреля 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте Перми составляет 35 рублей. Ранее дума Перми передала свои полномочия по установлению стоимости проезда чиновникам мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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