Стоимость проезда в пермском городском транспорте будут увеличивать каждую весну

Чиновники пермской мэрии определились с новой методикой расчета стоимости проезда в городских автобусах и трамваях. По их задумке, тарифы будут увеличиваться раз в год не ранее 15 апреля примерно на 4%.
«Предполагается, что тариф на проезд будет пересматриваться не чаще одного раза в год, соответственно, изменение тарифа будет происходить не ранее 15 апреля каждого года. В среднем, размер оплаты будет изменяться на 4% от действующего тарифа», — говорится на сайте мэрии Перми.
Осенью департамент транспорта направит новую методику на утверждение депутатам гордумы. С 15 апреля 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте Перми составляет 35 рублей. Ранее дума Перми передала свои полномочия по установлению стоимости проезда чиновникам мэрии.
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