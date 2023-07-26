В Пермском крае презентуют самый большой действующий самовар в России

27 июля 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Красновишерский самовар обещает быть больше Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уникальный огромный самовар станет гвоздем ежегодного праздника черничного пирога в Красновишерске на севере Пермского края. Организаторы утверждают, что это самый большой действующий самовар в России. Каждый гость праздника сможет отведать из него оригинальный «Вишерский» чай. Как рассказала URA.RU завсектором культуры департамента муниципальных учреждений администрации Красновишерского городского округа Ольга Кондакова, самовар изготовлен местным умельцем, но пока его еще никто не видел. «Это новый самовар, до этого его никто не видел. Его изготавливает один из наших местных кузнецов. Мы будем его презентовать на нашем фестивале. Высота самовара 2 метра 20 сантиметров, объем — 800 литров», — сообщила Кондакова. В 2014 году самый большой самовар в РФ изготовил пермяк Александр Новокшенов. Его объем составлял 555 литров. Мэр Перми Алексей Демкин говорил, что он вошел в книгу рекордов России как самый большой действующий самовар в мире. Теперь рекорд будет обновлен. Праздник черники и черничного пирога пройдет в Красновишерске 12 августа. Гостей ждут ярмарка, концерт, мастер-классы, конкурсы и много черники.

Уникальный огромный самовар станет гвоздем ежегодного праздника черничного пирога в Красновишерске на севере Пермского края. Организаторы утверждают, что это самый большой действующий самовар в России. Каждый гость праздника сможет отведать из него оригинальный «Вишерский» чай. Как рассказала URA.RU завсектором культуры департамента муниципальных учреждений администрации Красновишерского городского округа Ольга Кондакова, самовар изготовлен местным умельцем, но пока его еще никто не видел. «Это новый самовар, до этого его никто не видел. Его изготавливает один из наших местных кузнецов. Мы будем его презентовать на нашем фестивале. Высота самовара 2 метра 20 сантиметров, объем — 800 литров», — сообщила Кондакова. В 2014 году самый большой самовар в РФ изготовил пермяк Александр Новокшенов. Его объем составлял 555 литров. Мэр Перми Алексей Демкин говорил, что он вошел в книгу рекордов России как самый большой действующий самовар в мире. Теперь рекорд будет обновлен. Праздник черники и черничного пирога пройдет в Красновишерске 12 августа. Гостей ждут ярмарка, концерт, мастер-классы, конкурсы и много черники.