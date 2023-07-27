Детский омбудсмен отказался брать на себя ответственность за смерть Далера Бобиева в Екатеринбурге

27 июля 2023 в 21:54 Размер текста - 17 +

Игорь Мороков считает, что за смерть Далера он ответственности не несет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков не несет ответственность за гибель шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, который воспитывался в приемной семье. Такой ответ Мороков дал на вопрос ведущей во время прямого эфира на телеканале ОТВ. «Я не чувствую за собой ответственности. Все, что касается моей работы, регламентировано законом. Считаю, что я все выполняю. Я хочу обратить внимание на тех, кто является учредителями этих учреждений, где все это происходило. Контроль управленческий и решения — это за ними», — сказал Мороков, отвечая на вопрос ведущей о том, как он оценивает свою работу на посту детского омбудсмена за последний год в свете громких историй, таких как гибель Далера Бобиева и инцидент в спецшколе №124, где насиловали детей. В начале апреля в екатеринбургской спецшколе №124 произошел скандал. Двоих подростков обвинили в изнасиловании сверстников. Подозреваемых задержали. Позже стало известно о том, что в учреждении проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания за провинности. Силовики продолжают проводить следственные мероприятия. Еще одна громкая история произошла в екатеринбургской приемной семье. 26 июня опекунша шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова заявила о пропаже ребенка. Сотни волонтеров, силовиков и спасателей искали мальчика. Утром 29 июня тело мальчика обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Криминалисты заключили о том, что ребенок мертв уже несколько месяцев. Позже опекун Наумова дала показания. По ее словам, Далер умер еще 2 декабря 2022 года в результате несчастного случая. Женщину отправили в СИЗО до 26 августа. Троих родных детей передали мужу, а родную сестру Далера, которая также воспитывалась в семье опекуна, оставили в соцучреждении, так как муж Наумовой отказался забирать девочку обратно. Вся информация о громком деле — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков не несет ответственность за гибель шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, который воспитывался в приемной семье. Такой ответ Мороков дал на вопрос ведущей во время прямого эфира на телеканале ОТВ. «Я не чувствую за собой ответственности. Все, что касается моей работы, регламентировано законом. Считаю, что я все выполняю. Я хочу обратить внимание на тех, кто является учредителями этих учреждений, где все это происходило. Контроль управленческий и решения — это за ними», — сказал Мороков, отвечая на вопрос ведущей о том, как он оценивает свою работу на посту детского омбудсмена за последний год в свете громких историй, таких как гибель Далера Бобиева и инцидент в спецшколе №124, где насиловали детей. В начале апреля в екатеринбургской спецшколе №124 произошел скандал. Двоих подростков обвинили в изнасиловании сверстников. Подозреваемых задержали. Позже стало известно о том, что в учреждении проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания за провинности. Силовики продолжают проводить следственные мероприятия. Еще одна громкая история произошла в екатеринбургской приемной семье. 26 июня опекунша шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова заявила о пропаже ребенка. Сотни волонтеров, силовиков и спасателей искали мальчика. Утром 29 июня тело мальчика обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Криминалисты заключили о том, что ребенок мертв уже несколько месяцев. Позже опекун Наумова дала показания. По ее словам, Далер умер еще 2 декабря 2022 года в результате несчастного случая. Женщину отправили в СИЗО до 26 августа. Троих родных детей передали мужу, а родную сестру Далера, которая также воспитывалась в семье опекуна, оставили в соцучреждении, так как муж Наумовой отказался забирать девочку обратно. Вся информация о громком деле — в материале URA.RU.