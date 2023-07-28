СвЖД увеличит число вагонов на маршруте Екатеринбург — Алапаевск

С 29 июля по 14 октября по субботам вместо двух вагонов будет курсировать четыре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская железная дорога (СвЖД) увеличит количество вагонов на маршруте Екатеринбург — Алапаевск. Вагоны оснащены кондиционерами и системами обеззараживания воздуха. Об этом сообщает пресс-службе СвЖД.

«По просьбам пассажиров СвЖД с 29 июля по 14 октября по субботам вместо двух вагонов будет курсировать четыре. Речь идет о рейсах №6774/6773 Екатеринбург — Алапаевск (отправление — 7:19, прибытие — на 11:55) и №6778/6777 Алапаевск — Екатеринбург (отправление — 16:39, прибытие — на 21:18)», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что Свердловская железная дорога назначила дополнительные «Ласточки» по маршруту Екатеринбург — Серов. Скоростные электрички будут курсировать ежедневно вместо двух раз в неделю. Стоимость проезда составит 738 рублей.