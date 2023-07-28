СвЖД увеличит число вагонов на маршруте Екатеринбург — Алапаевск

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Пятнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, электровоз, город екатеринбург, свжд, железная дорога, электродепо, железнодорожное депо, депо
С 29 июля по 14 октября по субботам вместо двух вагонов будет курсировать четыре Фото:

Свердловская железная дорога (СвЖД) увеличит количество вагонов на маршруте Екатеринбург — Алапаевск. Вагоны оснащены кондиционерами и системами обеззараживания воздуха. Об этом сообщает пресс-службе СвЖД.

«По просьбам пассажиров СвЖД с 29 июля по 14 октября по субботам вместо двух вагонов будет курсировать четыре. Речь идет о рейсах №6774/6773 Екатеринбург — Алапаевск (отправление — 7:19, прибытие — на 11:55) и №6778/6777 Алапаевск — Екатеринбург (отправление — 16:39, прибытие — на 21:18)», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что Свердловская железная дорога назначила дополнительные «Ласточки» по маршруту Екатеринбург — Серов. Скоростные электрички будут курсировать ежедневно вместо двух раз в неделю. Стоимость проезда составит 738 рублей.

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Свердловская железная дорога (СвЖД) увеличит количество вагонов на маршруте Екатеринбург — Алапаевск. Вагоны оснащены кондиционерами и системами обеззараживания воздуха. Об этом сообщает пресс-службе СвЖД. «По просьбам пассажиров СвЖД с 29 июля по 14 октября по субботам вместо двух вагонов будет курсировать четыре. Речь идет о рейсах №6774/6773 Екатеринбург — Алапаевск (отправление — 7:19, прибытие — на 11:55) и №6778/6777 Алапаевск — Екатеринбург (отправление — 16:39, прибытие — на 21:18)», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что Свердловская железная дорога назначила дополнительные «Ласточки» по маршруту Екатеринбург — Серов. Скоростные электрички будут курсировать ежедневно вместо двух раз в неделю. Стоимость проезда составит 738 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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