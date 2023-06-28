«Ласточки» из Екатеринбурга в Серов сделали ежедневными

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Виды города. Пермь, электричка, ласточка
Скоростные электрички будут ходить из Екатеринбурга в Серов и обратно чаще Фото:

Свердловская железная дорога назначила дополнительные «Ласточки» по маршруту Екатеринбург — Серов. Скоростные электрички будут курсировать ежедневно вместо двух раз в неделю, сообщает СвЖД в официальном telegram-канале.

«С 30 июня скорые пригородные поезда №7071/7072 будут курсировать каждый день вместо двух раз в неделю. Время отправления/прибытия останется без изменений: отправление из Екатеринбурга в 17:25, отправление из Серова в 3:18», — говорится в сообщении.

Стоимость проезда составит 738 рублей. Также действуют льготы.

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Свердловская железная дорога назначила дополнительные «Ласточки» по маршруту Екатеринбург — Серов. Скоростные электрички будут курсировать ежедневно вместо двух раз в неделю, сообщает СвЖД в официальном telegram-канале. «С 30 июня скорые пригородные поезда №7071/7072 будут курсировать каждый день вместо двух раз в неделю. Время отправления/прибытия останется без изменений: отправление из Екатеринбурга в 17:25, отправление из Серова в 3:18», — говорится в сообщении. Стоимость проезда составит 738 рублей. Также действуют льготы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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