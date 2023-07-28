28 июля 2023

Спасатели эвакуировали пьяного рыбака с челябинского озера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водный лыжник. Вейкбординг. Экстрим. Челябинск., мчс, лодка, озеро, катер, водохранилище
Лодку с рыбаком отбуксировали на берег Фото:

В Челябинске спасатели эвакуировали на берег пьяного рыбака, который заснул в лодке. Он уплыл на километр от берега, сообщили в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

«В 12:37 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информации от очевидцев, что в акватории Шершневского водохранилища находится резиновая лодка без рыбака. Спасатели обнаружили лодку на расстоянии километра от берега. В ней находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения», — сообщается в паблике управления в соцсети «ВКонтакте».

Лодку с 44-летним рыбаком на борту отбуксировали к берегу пляжа «Белый парус». Мужчина не пострадал.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске спасатели эвакуировали на берег пьяного рыбака, который заснул в лодке. Он уплыл на километр от берега, сообщили в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. «В 12:37 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информации от очевидцев, что в акватории Шершневского водохранилища находится резиновая лодка без рыбака. Спасатели обнаружили лодку на расстоянии километра от берега. В ней находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения», — сообщается в паблике управления в соцсети «ВКонтакте». Лодку с 44-летним рыбаком на борту отбуксировали к берегу пляжа «Белый парус». Мужчина не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...