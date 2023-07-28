Спасатели эвакуировали пьяного рыбака с челябинского озера

Лодку с рыбаком отбуксировали на берег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске спасатели эвакуировали на берег пьяного рыбака, который заснул в лодке. Он уплыл на километр от берега, сообщили в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

«В 12:37 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информации от очевидцев, что в акватории Шершневского водохранилища находится резиновая лодка без рыбака. Спасатели обнаружили лодку на расстоянии километра от берега. В ней находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения», — сообщается в паблике управления в соцсети «ВКонтакте».

Лодку с 44-летним рыбаком на борту отбуксировали к берегу пляжа «Белый парус». Мужчина не пострадал.