В ХМАО спрогнозировали дожди в первую неделю августа. Скрин

31 июля 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске с 31 августа по 6 июля обещают дожди Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийске с 31 августа по 6 июля будут идти дожди. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. «В Ханты-Мансийске днем с 31 августа по 6 июля обещают дожди. Несмотря на это, в городе будет стоять теплая погода от +21 до + 25 градусов. Порывы ветра ожидаются 5-8 метров в секунду. По прогнозу, все эти дни будут пасмурными», — указано в прогнозе. Также синоптики указывают, что самым дождливым окажется 3 июля. В этот день в городе выпадет больше всего осадков. Также жителям города спрогнозировали под утро грозу. Фото: сервис Gismeteo

В Ханты-Мансийске с 31 августа по 6 июля будут идти дожди. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. «В Ханты-Мансийске днем с 31 августа по 6 июля обещают дожди. Несмотря на это, в городе будет стоять теплая погода от +21 до + 25 градусов. Порывы ветра ожидаются 5-8 метров в секунду. По прогнозу, все эти дни будут пасмурными», — указано в прогнозе. Также синоптики указывают, что самым дождливым окажется 3 июля. В этот день в городе выпадет больше всего осадков. Также жителям города спрогнозировали под утро грозу.