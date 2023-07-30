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В ХМАО спрогнозировали дожди в первую неделю августа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске с 31 августа по 6 июля обещают дожди Фото:

В Ханты-Мансийске с 31 августа по 6 июля будут идти дожди. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.

«В Ханты-Мансийске днем с 31 августа по 6 июля обещают дожди. Несмотря на это, в городе будет стоять теплая погода от +21 до + 25 градусов. Порывы ветра ожидаются 5-8 метров в секунду. По прогнозу, все эти дни будут пасмурными», — указано в прогнозе.

Также синоптики указывают, что самым дождливым окажется 3 июля. В этот день в городе выпадет больше всего осадков. Также жителям города спрогнозировали под утро грозу.

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В Ханты-Мансийске с 31 августа по 6 июля будут идти дожди. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. «В Ханты-Мансийске днем с 31 августа по 6 июля обещают дожди. Несмотря на это, в городе будет стоять теплая погода от +21 до + 25 градусов. Порывы ветра ожидаются 5-8 метров в секунду. По прогнозу, все эти дни будут пасмурными», — указано в прогнозе. Также синоптики указывают, что самым дождливым окажется 3 июля. В этот день в городе выпадет больше всего осадков. Также жителям города спрогнозировали под утро грозу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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