В Ханты-Мансийске с 31 августа по 6 июля обещают дожди
В Ханты-Мансийске с 31 августа по 6 июля будут идти дожди. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.
«В Ханты-Мансийске днем с 31 августа по 6 июля обещают дожди. Несмотря на это, в городе будет стоять теплая погода от +21 до + 25 градусов. Порывы ветра ожидаются 5-8 метров в секунду. По прогнозу, все эти дни будут пасмурными», — указано в прогнозе.
Также синоптики указывают, что самым дождливым окажется 3 июля. В этот день в городе выпадет больше всего осадков. Также жителям города спрогнозировали под утро грозу.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.