Челябинских врачей осудили за махинации с ковидными выплатами

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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Трое медиков отделались штрафами Фото:

Экс-главврача районной больницы в Кунашаке (Челябинская область) Рината Рахматуллина, его заместителя Илью Муллаярова и заведующую поликлиникой Ирину Закирову 31 июля признали виновными в мошенничестве при получении ковидных выплат. Как сообщил URA.RU участник судебного процесса, все трое отделались штрафами.

«Все трое получили относительно небольшие штрафы в качестве наказания. Рахматуллин и Муллаяров — в размере 110 тысяч рублей, Закирова — 100 тысяч рублей», — рассказал URA.RU участник процесса.

По версии следствия Рахматуллин, его заместитель Муллаяров и заведующая поликлиникой Закирова получали незаконные выплаты во время пандемии коронавируса. Рахматуллина задержали в конце июня 2022 года. Затем были задержаны Муллаяров и Закирова. Рахматуллин и Закирова признали вину и их отпустили под подписку о невыезде. Муллаяров некоторое время находился под домашним арестом. Рахматуллин уволился и уехал работать в Касли.

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Экс-главврача районной больницы в Кунашаке (Челябинская область) Рината Рахматуллина, его заместителя Илью Муллаярова и заведующую поликлиникой Ирину Закирову 31 июля признали виновными в мошенничестве при получении ковидных выплат. Как сообщил URA.RU участник судебного процесса, все трое отделались штрафами. «Все трое получили относительно небольшие штрафы в качестве наказания. Рахматуллин и Муллаяров — в размере 110 тысяч рублей, Закирова — 100 тысяч рублей», — рассказал URA.RU участник процесса. По версии следствия Рахматуллин, его заместитель Муллаяров и заведующая поликлиникой Закирова получали незаконные выплаты во время пандемии коронавируса. Рахматуллина задержали в конце июня 2022 года. Затем были задержаны Муллаяров и Закирова. Рахматуллин и Закирова признали вину и их отпустили под подписку о невыезде. Муллаяров некоторое время находился под домашним арестом. Рахматуллин уволился и уехал работать в Касли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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