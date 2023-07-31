Челябинских врачей осудили за махинации с ковидными выплатами

31 июля 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Трое медиков отделались штрафами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-главврача районной больницы в Кунашаке (Челябинская область) Рината Рахматуллина, его заместителя Илью Муллаярова и заведующую поликлиникой Ирину Закирову 31 июля признали виновными в мошенничестве при получении ковидных выплат. Как сообщил URA.RU участник судебного процесса, все трое отделались штрафами. «Все трое получили относительно небольшие штрафы в качестве наказания. Рахматуллин и Муллаяров — в размере 110 тысяч рублей, Закирова — 100 тысяч рублей», — рассказал URA.RU участник процесса. По версии следствия Рахматуллин, его заместитель Муллаяров и заведующая поликлиникой Закирова получали незаконные выплаты во время пандемии коронавируса. Рахматуллина задержали в конце июня 2022 года. Затем были задержаны Муллаяров и Закирова. Рахматуллин и Закирова признали вину и их отпустили под подписку о невыезде. Муллаяров некоторое время находился под домашним арестом. Рахматуллин уволился и уехал работать в Касли.

Экс-главврача районной больницы в Кунашаке (Челябинская область) Рината Рахматуллина, его заместителя Илью Муллаярова и заведующую поликлиникой Ирину Закирову 31 июля признали виновными в мошенничестве при получении ковидных выплат. Как сообщил URA.RU участник судебного процесса, все трое отделались штрафами. «Все трое получили относительно небольшие штрафы в качестве наказания. Рахматуллин и Муллаяров — в размере 110 тысяч рублей, Закирова — 100 тысяч рублей», — рассказал URA.RU участник процесса. По версии следствия Рахматуллин, его заместитель Муллаяров и заведующая поликлиникой Закирова получали незаконные выплаты во время пандемии коронавируса. Рахматуллина задержали в конце июня 2022 года. Затем были задержаны Муллаяров и Закирова. Рахматуллин и Закирова признали вину и их отпустили под подписку о невыезде. Муллаяров некоторое время находился под домашним арестом. Рахматуллин уволился и уехал работать в Касли.