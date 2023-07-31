Челябинских врачей осудили за махинации с ковидными выплатами

Экс-главврача районной больницы в Кунашаке (Челябинская область) Рината Рахматуллина, его заместителя Илью Муллаярова и заведующую поликлиникой Ирину Закирову 31 июля признали виновными в мошенничестве при получении ковидных выплат. Как сообщил URA.RU участник судебного процесса, все трое отделались штрафами.
«Все трое получили относительно небольшие штрафы в качестве наказания. Рахматуллин и Муллаяров — в размере 110 тысяч рублей, Закирова — 100 тысяч рублей», — рассказал URA.RU участник процесса.
По версии следствия Рахматуллин, его заместитель Муллаяров и заведующая поликлиникой Закирова получали незаконные выплаты во время пандемии коронавируса. Рахматуллина задержали в конце июня 2022 года. Затем были задержаны Муллаяров и Закирова. Рахматуллин и Закирова признали вину и их отпустили под подписку о невыезде. Муллаяров некоторое время находился под домашним арестом. Рахматуллин уволился и уехал работать в Касли.
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