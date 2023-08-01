Родственники погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга нашли адвоката

Адвокат бесплатно будет вести дело погибшего Далера Бобиева Фото: Алексей Колчин © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Родственники погибшего шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, который воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой, нашли адвоката. Услуги потерпевшей стороне будут предоставляться абсолютно бесплатно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к семье Бобиевых.

«Брат погибшего Далера Бобиева Шамсутдин искал адвоката, который бы согласился вести столь громкое дело. И такой человек нашелся. Имя адвоката пока не разглашается. Юрист на данный момент знакомится со всеми деталями дела. Все свои услуги юрист оказывает абсолютно бесплатно. После ознакомления со всеми материалами уголовного дела он сможет ответить на вопросы прессы», — отметил собеседник агентства.

История с гибелью шестилетнего Далера Бобиева прогремела на всю Россию. Ребенок рос в семье опекуна Вероники Наумовой. Приемная мать 26 июня заявила о пропаже приемного сына. Сотни человек искали мальчика в Екатеринбурге. Наумова сама участвовала в поисках Далера. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже. Позже выяснилось то, что гараж принадлежит семье опекуна. Веронику Наумову заключили в СИЗО до 26 августа. Далера Бобиева похоронили 5 июля по мусульманским традициям. Как в уральской столице разворачивались поиски Далера Бобиева — в материале URA.RU.