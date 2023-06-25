Пермские власти ищут НКО для помощи наркоманам в территориях

26 июня 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Уровень наркозависимости в Пермском крае растет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Министерство социального развития Пермского края готово предоставить субсидии некоммерческим организациям, которые занимаются сопровождением наркозависимых. Ведомство на своем сайте разметило объявление об отборе таких НКО. «Министерство социального развития Пермского края объявляет дополнительный отбор некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на сопровождение граждан, имеющих опыт употребления психоактивных веществ, в муниципальных образованиях Пермского края», — сообщается на сайте минсоца. Заявки принимаются до 21 июля включительно. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье увеличивается заболеваемость наркоманией. При этом расходы по госпрограмме профилактики употребления наркотиков в 2021 году были выполнены только на 23%. Тогда власти связали это с ограничениями, которые были вызваны коронавирусом.

Министерство социального развития Пермского края готово предоставить субсидии некоммерческим организациям, которые занимаются сопровождением наркозависимых. Ведомство на своем сайте разметило объявление об отборе таких НКО. «Министерство социального развития Пермского края объявляет дополнительный отбор некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на сопровождение граждан, имеющих опыт употребления психоактивных веществ, в муниципальных образованиях Пермского края», — сообщается на сайте минсоца. Заявки принимаются до 21 июля включительно. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье увеличивается заболеваемость наркоманией. При этом расходы по госпрограмме профилактики употребления наркотиков в 2021 году были выполнены только на 23%. Тогда власти связали это с ограничениями, которые были вызваны коронавирусом.