Глава СНБО Украины заявил об отсутствии графика контрнаступления ВСУ

03 августа 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

Алексей Данилов сообщил, что украинские командиры действуют по системе НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У бойцов ВСУ нет обозначенных сроков по контрнаступлению. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, украинское командование дает приказы по системе НАТО. «Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует», — заявил Данилов в эфире телемарафона украинского канала ТСН. По его словам, украинские командиры дают приказы по натовской системе. Данилов подчеркнул, что он действия ВСУ никогда не называл контрнаступлением. Он отметил, что ситуация на Украине сложная. Ранее глава СНБО призвал к терпению в контрнаступлении Украины. Данилов отметил, что на фронте идут интенсивные бои, передает RT.

У бойцов ВСУ нет обозначенных сроков по контрнаступлению. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, украинское командование дает приказы по системе НАТО. «Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует», — заявил Данилов в эфире телемарафона украинского канала ТСН. По его словам, украинские командиры дают приказы по натовской системе. Данилов подчеркнул, что он действия ВСУ никогда не называл контрнаступлением. Он отметил, что ситуация на Украине сложная. Ранее глава СНБО призвал к терпению в контрнаступлении Украины. Данилов отметил, что на фронте идут интенсивные бои, передает RT.