Секретарь СНБО Украины: у Киева нет планов на случай смерти Зеленского

01 августа 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

В СНБО Украины признали, что не разрабатывали план на случай смерти Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не разрабатывал планы на случай смерти Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он выступил с опровержение статьи украинского депутата Николая Княжицкого, где сообщалось, когда умрет Зеленский, его обязанности перейдут председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку. «Все, что написано в статье — полный бред. <…> Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет, есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности», — заявил Алексей Данилов в интервью телеканалу «Рада». Княжицкий отмечал, что согласно Конституции Украины, «линия преемственности» прозрачна, благодаря этому в будущем удастся избежать «вакуума власти», передает МК . По дынным соцопросов, Стефанчук не пользуется большим доверием среди населения страны.

Киев не разрабатывал планы на случай смерти Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он выступил с опровержение статьи украинского депутата Николая Княжицкого, где сообщалось, когда умрет Зеленский, его обязанности перейдут председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку. «Все, что написано в статье — полный бред. <…> Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет, есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности», — заявил Алексей Данилов в интервью телеканалу «Рада». Княжицкий отмечал, что согласно Конституции Украины, «линия преемственности» прозрачна, благодаря этому в будущем удастся избежать «вакуума власти», передает МК. По дынным соцопросов, Стефанчук не пользуется большим доверием среди населения страны.