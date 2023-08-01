Секретарь СНБО Украины: у Киева нет планов на случай смерти Зеленского

Киев не разрабатывал планы на случай смерти Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он выступил с опровержение статьи украинского депутата Николая Княжицкого, где сообщалось, когда умрет Зеленский, его обязанности перейдут председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку.
«Все, что написано в статье — полный бред. <…> Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет, есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности», — заявил Алексей Данилов в интервью телеканалу «Рада».
Княжицкий отмечал, что согласно Конституции Украины, «линия преемственности» прозрачна, благодаря этому в будущем удастся избежать «вакуума власти», передает МК. По дынным соцопросов, Стефанчук не пользуется большим доверием среди населения страны.
Киев не разрабатывал планы на случай смерти Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он выступил с опровержение статьи украинского депутата Николая Княжицкого, где сообщалось, когда умрет Зеленский, его обязанности перейдут председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку. «Все, что написано в статье — полный бред. <…> Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет, есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности», — заявил Алексей Данилов в интервью телеканалу «Рада». Княжицкий отмечал, что согласно Конституции Украины, «линия преемственности» прозрачна, благодаря этому в будущем удастся избежать «вакуума власти», передает МК. По дынным соцопросов, Стефанчук не пользуется большим доверием среди населения страны.