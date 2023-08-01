01 августа 2023

Секретарь СНБО Украины: у Киева нет планов на случай смерти Зеленского

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
В СНБО Украины признали, что не разрабатывали план на случай смерти Владимира Зеленского Фото:
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Киев не разрабатывал планы на случай смерти Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он выступил с опровержение статьи украинского депутата Николая Княжицкого, где сообщалось, когда умрет Зеленский, его обязанности перейдут председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку.

«Все, что написано в статье — полный бред. <…> Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет, есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности», — заявил Алексей Данилов в интервью телеканалу «Рада».

Княжицкий отмечал, что согласно Конституции Украины, «линия преемственности» прозрачна, благодаря этому в будущем удастся избежать «вакуума власти», передает МК. По дынным соцопросов, Стефанчук не пользуется большим доверием среди населения страны.

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Киев не разрабатывал планы на случай смерти Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он выступил с опровержение статьи украинского депутата Николая Княжицкого, где сообщалось, когда умрет Зеленский, его обязанности перейдут председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку. «Все, что написано в статье — полный бред. <…> Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет, есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности», — заявил Алексей Данилов в интервью телеканалу «Рада». Княжицкий отмечал, что согласно Конституции Украины, «линия преемственности» прозрачна, благодаря этому в будущем удастся избежать «вакуума власти», передает МК. По дынным соцопросов, Стефанчук не пользуется большим доверием среди населения страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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