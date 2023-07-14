Киев пообещал показать результаты контрнаступления в конце лета

Алексей Данилов отметил, что результаты контрнаступлении ВСУ будут в конце лета
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал к терпению в контрнаступлении ВСУ. По его словам, результаты наступательных действий будут в конце лета.
«Нельзя есть неспелый фрукт. А если вы знаете, какая погода на Украине, то знаете, когда созревает большая часть плодов: август и сентябрь», — заявил Данилов. Свое мнение он высказал в беседе с британской газетой
Ранее секретарь СНБО сообщил, что быстрое развитие наступательных действий возможно только в сказках, передает RT. Данилов отметил, что Украина поменяла тактику в контрнаступлении.
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