Киев пообещал показать результаты контрнаступления в конце лета

Данилов: результаты контрнаступления ВСУ будут в конце августа
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
Алексей Данилов отметил, что результаты контрнаступлении ВСУ будут в конце лета Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал к терпению в контрнаступлении ВСУ. По его словам, результаты наступательных действий будут в конце лета.

«Нельзя есть неспелый фрукт. А если вы знаете, какая погода на Украине, то знаете, когда созревает большая часть плодов: август и сентябрь», — заявил Данилов. Свое мнение он высказал в беседе с британской газетой The Guardian.

Ранее секретарь СНБО сообщил, что быстрое развитие наступательных действий возможно только в сказках, передает RT. Данилов отметил, что Украина поменяла тактику в контрнаступлении.

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Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал к терпению в контрнаступлении ВСУ. По его словам, результаты наступательных действий будут в конце лета. «Нельзя есть неспелый фрукт. А если вы знаете, какая погода на Украине, то знаете, когда созревает большая часть плодов: август и сентябрь», — заявил Данилов. Свое мнение он высказал в беседе с британской газетой The Guardian. Ранее секретарь СНБО сообщил, что быстрое развитие наступательных действий возможно только в сказках, передает RT. Данилов отметил, что Украина поменяла тактику в контрнаступлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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