В Донецком университете локализовали пожар, который начался после попадания кассетного боеприпаса. Видео

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В тушении пожара участвовали 19 спецмашин, отметили в МЧС (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подразделения МЧС в Ворошиловском районе локализовали крупный пожар в здании Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Сооружение загорелось после ночного обстрела со стороны Украины запрещенными кассетными боеприпасами.

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«В 05:02 (по местному времени) благодаря слаженным действиям подразделений пожар был локализован. Ликвидация продолжается», — передает информацию telegram-канал МЧС ДНР. Для тушения пожара было задействовано 19 спецмашин и 91 человек.

Возгорание случилось ближе к ночи 5 августа по местному времени. Тогда Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию при помощи кассетного боеприпаса. Оперативные службы, которые приехали на место, зафиксировали возгорание на площади порядка 3000 квадратных метров. Во время пожара были уничтожены кровля и потолочные перекрытия.

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Подразделения МЧС в Ворошиловском районе локализовали крупный пожар в здании Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Сооружение загорелось после ночного обстрела со стороны Украины запрещенными кассетными боеприпасами. «В 05:02 (по местному времени) благодаря слаженным действиям подразделений пожар был локализован. Ликвидация продолжается», — передает информацию telegram-канал МЧС ДНР. Для тушения пожара было задействовано 19 спецмашин и 91 человек. Возгорание случилось ближе к ночи 5 августа по местному времени. Тогда Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию при помощи кассетного боеприпаса. Оперативные службы, которые приехали на место, зафиксировали возгорание на площади порядка 3000 квадратных метров. Во время пожара были уничтожены кровля и потолочные перекрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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