Теплоснабжающая компания «Вертикаль» взыскала с мэрии Серова почти 700 тысяч рублей

06 августа 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Компания получит 693 547 рублей с администрации Серова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Теплоснабжающая компания «Вертикаль» взыскала с администрации Серова 693 547 рублей долга за поставку тепловой энергии в виде горячей воды. Соответствующее решение по иску вынес Арбитражный суд Свердловской области. «Взыскать с отраслевого органа администрации Серовского городского округа „Комитет по управлению муниципальным имуществом“ в пользу ООО „Вертикаль“ задолженность в размере 681 700 рублей 45 копеек по оплате коммунальных ресурсов, поставленных в период с июля по ноябрь 2022 года. Также выплатить компании неустойку — 11 847 рублей 41 копейку», — следует из данных в картотеке суда . Согласно решению суда, между «Вертикалью» и администрацией был заключен договор на поставку тепла во временно свободные жилые помещения и объекты теплоснабжения. По мнению истца, ответчик не выполнил обязательства в полном объеме. На заседание в суд пришли лишь представители «Вертикали».

Теплоснабжающая компания «Вертикаль» взыскала с администрации Серова 693 547 рублей долга за поставку тепловой энергии в виде горячей воды. Соответствующее решение по иску вынес Арбитражный суд Свердловской области. «Взыскать с отраслевого органа администрации Серовского городского округа „Комитет по управлению муниципальным имуществом“ в пользу ООО „Вертикаль“ задолженность в размере 681 700 рублей 45 копеек по оплате коммунальных ресурсов, поставленных в период с июля по ноябрь 2022 года. Также выплатить компании неустойку — 11 847 рублей 41 копейку», — следует из данных в картотеке суда. Согласно решению суда, между «Вертикалью» и администрацией был заключен договор на поставку тепла во временно свободные жилые помещения и объекты теплоснабжения. По мнению истца, ответчик не выполнил обязательства в полном объеме. На заседание в суд пришли лишь представители «Вертикали».