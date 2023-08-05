05 августа 2023

Теплоснабжающая компания «Вертикаль» взыскала с мэрии Серова почти 700 тысяч рублей

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Компания получит 693 547 рублей с администрации Серова Фото:

Теплоснабжающая компания «Вертикаль» взыскала с администрации Серова 693 547 рублей долга за поставку тепловой энергии в виде горячей воды. Соответствующее решение по иску вынес Арбитражный суд Свердловской области.

«Взыскать с отраслевого органа администрации Серовского городского округа „Комитет по управлению муниципальным имуществом“ в пользу ООО „Вертикаль“ задолженность в размере 681 700 рублей 45 копеек по оплате коммунальных ресурсов, поставленных в период с июля по ноябрь 2022 года. Также выплатить компании неустойку — 11 847 рублей 41 копейку», — следует из данных в картотеке суда.

Согласно решению суда, между «Вертикалью» и администрацией был заключен договор на поставку тепла во временно свободные жилые помещения и объекты теплоснабжения. По мнению истца, ответчик не выполнил обязательства в полном объеме. На заседание в суд пришли лишь представители «Вертикали».

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Теплоснабжающая компания «Вертикаль» взыскала с администрации Серова 693 547 рублей долга за поставку тепловой энергии в виде горячей воды. Соответствующее решение по иску вынес Арбитражный суд Свердловской области. «Взыскать с отраслевого органа администрации Серовского городского округа „Комитет по управлению муниципальным имуществом“ в пользу ООО „Вертикаль“ задолженность в размере 681 700 рублей 45 копеек по оплате коммунальных ресурсов, поставленных в период с июля по ноябрь 2022 года. Также выплатить компании неустойку — 11 847 рублей 41 копейку», — следует из данных в картотеке суда. Согласно решению суда, между «Вертикалью» и администрацией был заключен договор на поставку тепла во временно свободные жилые помещения и объекты теплоснабжения. По мнению истца, ответчик не выполнил обязательства в полном объеме. На заседание в суд пришли лишь представители «Вертикали».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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