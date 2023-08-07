07 августа 2023

Росавиация дополнила список субсидируемых рейсов четырьмя маршрутами по ХМАО

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Росавиация расширила список субсидируемых авиамаршрутов: в него вошло четыре рейса по ХМАО. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

«Федеральное агентство воздушного транспорта объявляет о результатах проведения отбора авиаперевозчиков в целях предоставления в 2023 году субсидий из федерального бюджета для осуществления воздушных перевозок пассажиров по специальному тарифу. В перечень включены семь новых направлений, в том числе четыре маршрута по ХМАО: Волгоград — Сургут, Красноярск — Ханты-Мансийск, Махачкала — Нижневартовск и Нижневартовск — Пермь», — сообщили в Росавиации.

Всего в список субсидируемых маршрутов в настоящее время входит 298 направлений, более 30 — из городов или в населенные пункты ХМАО. Субсидированные перевозки по региону совершают компании Utair, «Аэрофлот», «РусЛайн», «Ред Вингс», «Сибирь», «ЮВТ АЭРО».

Ранее URA.RU писало, что компания Utair озвучила перечень субсидированных рейсов по ХМАО. В список вошли 17 направлений.

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Росавиация расширила список субсидируемых авиамаршрутов: в него вошло четыре рейса по ХМАО. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. «Федеральное агентство воздушного транспорта объявляет о результатах проведения отбора авиаперевозчиков в целях предоставления в 2023 году субсидий из федерального бюджета для осуществления воздушных перевозок пассажиров по специальному тарифу. В перечень включены семь новых направлений, в том числе четыре маршрута по ХМАО: Волгоград — Сургут, Красноярск — Ханты-Мансийск, Махачкала — Нижневартовск и Нижневартовск — Пермь», — сообщили в Росавиации. Всего в список субсидируемых маршрутов в настоящее время входит 298 направлений, более 30 — из городов или в населенные пункты ХМАО. Субсидированные перевозки по региону совершают компании Utair, «Аэрофлот», «РусЛайн», «Ред Вингс», «Сибирь», «ЮВТ АЭРО». Ранее URA.RU писало, что компания Utair озвучила перечень субсидированных рейсов по ХМАО. В список вошли 17 направлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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