На суд по изъятию активов уральского бизнесмена Гайсина зовут журналистов со всей страны

09 августа 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Генпрокуратуры планирует изъять у Малика Гайсина часть бизнеса, так как считает, что в 90-х он приобрел его незаконно Фото: Московец Илья © URA.RU Защита бизнесмена Малика Гайсина, владельца банка «Вятич» и фармацевтического предприятия «Уралбиофарм», приглашает журналистов на заседание об изъятии активов Гайсина в пользу государства. На суд зовут и федеральных журналистов, так как процесс носит беспрецедентный характер, рассказали URA.RU представители Гайсина. «В Ленинском районном суде состоится судебное заседание по иску Генеральной прокуратуры к Малику Гайсину об изъятии в доход государства принадлежащих ему акций ОАО „Уралбиофарм“ и банка Вятич. Процесс носит беспрецедентный характер, ожидается участие федеральных СМИ», — рассказали защитники Гайсина. В конце июля Генпрокуратура РФ предъявила иск к Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Как установили сотрудники надзорного ведомства, с 1995 по 1999 годы Гайсин, будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Он скупал акции фармкомпании «Уралбиофарм» и в итоге стал монопольным владельцем. Чтобы скрыть этот факт, Гайсин передал ценные бумаги компании аффилированному с ним банку «Вятич», который также купил скрытно, являясь депутатом ГД. Одновременно с этим он учредил компании «Вагран» и «Актай-М» в качестве номинальных держателей акций своих компаний.«Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Защита бизнесмена Малика Гайсина, владельца банка «Вятич» и фармацевтического предприятия «Уралбиофарм», приглашает журналистов на заседание об изъятии активов Гайсина в пользу государства. На суд зовут и федеральных журналистов, так как процесс носит беспрецедентный характер, рассказали URA.RU представители Гайсина. «В Ленинском районном суде состоится судебное заседание по иску Генеральной прокуратуры к Малику Гайсину об изъятии в доход государства принадлежащих ему акций ОАО „Уралбиофарм“ и банка Вятич. Процесс носит беспрецедентный характер, ожидается участие федеральных СМИ», — рассказали защитники Гайсина. В конце июля Генпрокуратура РФ предъявила иск к Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Как установили сотрудники надзорного ведомства, с 1995 по 1999 годы Гайсин, будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Он скупал акции фармкомпании «Уралбиофарм» и в итоге стал монопольным владельцем. Чтобы скрыть этот факт, Гайсин передал ценные бумаги компании аффилированному с ним банку «Вятич», который также купил скрытно, являясь депутатом ГД. Одновременно с этим он учредил компании «Вагран» и «Актай-М» в качестве номинальных держателей акций своих компаний.«Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.