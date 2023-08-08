Большинство жителей Перми признались, что верят в бытовые приметы

09 августа 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Пермяки верят, что нужно обязательно посмотреть на себя в зеркало, если по какой-то причине пришлось вернуться домой Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители Перми признались, что соблюдают ритуалы и верят в народные приметы, связанные с домом и ведением домашнего хозяйства. Опрос горожан проводили сотрудники платформы «Авито Услуги». Они выяснили, что более суеверны женщины, нежели мужчины, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. «Как показали результаты опроса, в Перми 72% жителей так или иначе руководствуются бытовыми приметами и традициями в повседневной жизни. Из них 24% рассказали, что в их семье принято соблюдать многие бытовые ритуалы, а 48% — только некоторые. Среди традиций, которые наиболее распространены в регионе — „присесть на дорожку“ (63%) и „поплевать через плечо“ (65%)», — отмечают представители сервиса. Также пермяки уверены, что нужно обязательно посмотреть на себя в зеркало, если по какой-то причине пришлось вернуться домой и не следует выносить мусор на ночь. Упавший на пол столовый предмет говорит о том, что нужно ждать скорого прихода гостей. Так считают 56% опрошенных, а еще 34% верят, что разбитая посуда — к счастью.

Жители Перми признались, что соблюдают ритуалы и верят в народные приметы, связанные с домом и ведением домашнего хозяйства. Опрос горожан проводили сотрудники платформы «Авито Услуги». Они выяснили, что более суеверны женщины, нежели мужчины, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. «Как показали результаты опроса, в Перми 72% жителей так или иначе руководствуются бытовыми приметами и традициями в повседневной жизни. Из них 24% рассказали, что в их семье принято соблюдать многие бытовые ритуалы, а 48% — только некоторые. Среди традиций, которые наиболее распространены в регионе — „присесть на дорожку“ (63%) и „поплевать через плечо“ (65%)», — отмечают представители сервиса. Также пермяки уверены, что нужно обязательно посмотреть на себя в зеркало, если по какой-то причине пришлось вернуться домой и не следует выносить мусор на ночь. Упавший на пол столовый предмет говорит о том, что нужно ждать скорого прихода гостей. Так считают 56% опрошенных, а еще 34% верят, что разбитая посуда — к счастью.