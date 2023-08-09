09 августа 2023

В России хотят признать работу блогеров экономической деятельностью

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие первого блогерского пространства "Your Stories". Екатеринбург, блогер, сэлфи, тик ток, съемка тиктока, съмка, your stories
В России планируют закрепить правовой статус блогеров Фото:

Минцифры и Росстандарт поддержало инициативу депутатов Госдумы об отнесении работы блогеров к экономической деятельности. Данное предложение будет реализовано совместно с представителями бизнес-сообщества.

«Минцифры выражает готовность совместно с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность инфлюенсеров (блогеров)», — передают «Известия» содержание ответного документа Минцифры. Данные изменения последовали за огромными суммами неуплаченных налогов со стороны некоторых представителей медиаотрасли и, соответственно, необходимость выведения работы блогеров в правовое поле.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) озвучила наиболее частные нарушения, которые допускают российские блогеры. Это искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете и недоимки по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), а причиной нарушений чаще всего является неграмотный бухгалтер.

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Минцифры и Росстандарт поддержало инициативу депутатов Госдумы об отнесении работы блогеров к экономической деятельности. Данное предложение будет реализовано совместно с представителями бизнес-сообщества. «Минцифры выражает готовность совместно с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность инфлюенсеров (блогеров)», — передают «Известия» содержание ответного документа Минцифры. Данные изменения последовали за огромными суммами неуплаченных налогов со стороны некоторых представителей медиаотрасли и, соответственно, необходимость выведения работы блогеров в правовое поле. Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) озвучила наиболее частные нарушения, которые допускают российские блогеры. Это искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете и недоимки по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), а причиной нарушений чаще всего является неграмотный бухгалтер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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