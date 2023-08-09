В России хотят признать работу блогеров экономической деятельностью

10 августа 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

В России планируют закрепить правовой статус блогеров Фото: Размик Закарян © URA.RU Минцифры и Росстандарт поддержало инициативу депутатов Госдумы об отнесении работы блогеров к экономической деятельности. Данное предложение будет реализовано совместно с представителями бизнес-сообщества. «Минцифры выражает готовность совместно с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность инфлюенсеров (блогеров)», — передают «Известия» содержание ответного документа Минцифры. Данные изменения последовали за огромными суммами неуплаченных налогов со стороны некоторых представителей медиаотрасли и, соответственно, необходимость выведения работы блогеров в правовое поле. Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) озвучила наиболее частные нарушения, которые допускают российские блогеры. Это искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете и недоимки по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), а причиной нарушений чаще всего является неграмотный бухгалтер.

Минцифры и Росстандарт поддержало инициативу депутатов Госдумы об отнесении работы блогеров к экономической деятельности. Данное предложение будет реализовано совместно с представителями бизнес-сообщества. «Минцифры выражает готовность совместно с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность инфлюенсеров (блогеров)», — передают «Известия» содержание ответного документа Минцифры. Данные изменения последовали за огромными суммами неуплаченных налогов со стороны некоторых представителей медиаотрасли и, соответственно, необходимость выведения работы блогеров в правовое поле. Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) озвучила наиболее частные нарушения, которые допускают российские блогеры. Это искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете и недоимки по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), а причиной нарушений чаще всего является неграмотный бухгалтер.