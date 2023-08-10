Жители микрорайона Шиокая речка стали массово скупать воду (архивное фото)
Жители екатеринбургского микрорайона Широкая речка начали массово скупать воду в магазинах из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в соцсети.
«На Суходольской отключили воду без какого-либо предупреждения. Все ринулись в магазины за водой», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Коммунальная авария произошла вечером 10 августа. В ЕМУП «Водоканал» поясняли, что это произошло по вине строителей, которые во время работ зацепили трубу. К утру 11 августа водоснабжение обещали восстановить.
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