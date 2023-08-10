Екатеринбуржцы начали массово скупать воду из-за коммунальной аварии. Фото

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Проблемы с водой Южноуральск Челябинск, бутилированная вода, питьевая вода, вода, питьевой источник
Жители микрорайона Шиокая речка стали массово скупать воду (архивное фото) Фото:

Жители екатеринбургского микрорайона Широкая речка начали массово скупать воду в магазинах из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в соцсети.

«На Суходольской отключили воду без какого-либо предупреждения. Все ринулись в магазины за водой», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Коммунальная авария произошла вечером 10 августа. В ЕМУП «Водоканал» поясняли, что это произошло по вине строителей, которые во время работ зацепили трубу. К утру 11 августа водоснабжение обещали восстановить.

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Жители екатеринбургского микрорайона Широкая речка начали массово скупать воду в магазинах из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в соцсети. «На Суходольской отключили воду без какого-либо предупреждения. Все ринулись в магазины за водой», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Коммунальная авария произошла вечером 10 августа. В ЕМУП «Водоканал» поясняли, что это произошло по вине строителей, которые во время работ зацепили трубу. К утру 11 августа водоснабжение обещали восстановить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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