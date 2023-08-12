Олег Газманов рассказал, что изменилось в Нижнем Тагиле с 1981 года

Певец Олег Газманов похвалил дороги Нижнего Тагила

13 августа 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

Олег Газманов выступил в Нижнем Тагиле на Дне города (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) улучшилось состояние дорог с 1981 года, заявил народный артист России Олег Газманов. Также он оценил набережную тагильского озера. «Во-первых, стало чище. Помню, что раньше к берегам озера не подойти было, а сейчас там набережная стоит. <…> Во-вторых, дороги стали очень хорошими», — сказал Газманов, отвечая на вопрос об изменениях в городе. Его слова приводит telegram-канал «Все новости Нижнего Тагила». Газманов пояснил, что помнит уральский город с 1981 года, когда приезжал на концерты с группой «Синяя птица». Народный артист РФ 12 августа выступил на 301-летии в Нижнем Тагиле. Музыкант поднялся на сцену в 22:00. Он спел песни «Есаул», «Морячка», «Балтийский берег», «Эскандрон», «Офицеры» и другие. Тагильские власти заплатили Газманову 9,2 млн рублей за концерт. Это вызвало массу негодований в соцсетях. Местные жители считают, что артист мог бы снизить цену за выступление. Некоторые сообщили, что специально не поехали на концерт к певцу. «Специально осталась дома, чтобы не слушать человека, взявшего с Нижнего Тагила почти десять миллионов за час», — написала местная жительница в соцсетях. Однако сам Газманов поздравил жителей с праздником, заявив, что город меняется в лучшую сторону. Олегу Газманову 72 года. Он советский и российский певец, композитор, поэт и продюсер. Семикратный лауреат Национальной российской премии «Овация». В 2001 году получил звание народного артиста РФ. Женат, есть трое детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) улучшилось состояние дорог с 1981 года, заявил народный артист России Олег Газманов. Также он оценил набережную тагильского озера. «Во-первых, стало чище. Помню, что раньше к берегам озера не подойти было, а сейчас там набережная стоит. <…> Во-вторых, дороги стали очень хорошими», — сказал Газманов, отвечая на вопрос об изменениях в городе. Его слова приводит telegram-канал «Все новости Нижнего Тагила». Газманов пояснил, что помнит уральский город с 1981 года, когда приезжал на концерты с группой «Синяя птица». Народный артист РФ 12 августа выступил на 301-летии в Нижнем Тагиле. Музыкант поднялся на сцену в 22:00. Он спел песни «Есаул», «Морячка», «Балтийский берег», «Эскандрон», «Офицеры» и другие. Тагильские власти заплатили Газманову 9,2 млн рублей за концерт. Это вызвало массу негодований в соцсетях. Местные жители считают, что артист мог бы снизить цену за выступление. Некоторые сообщили, что специально не поехали на концерт к певцу. «Специально осталась дома, чтобы не слушать человека, взявшего с Нижнего Тагила почти десять миллионов за час», — написала местная жительница в соцсетях. Однако сам Газманов поздравил жителей с праздником, заявив, что город меняется в лучшую сторону. Олегу Газманову 72 года. Он советский и российский певец, композитор, поэт и продюсер. Семикратный лауреат Национальной российской премии «Овация». В 2001 году получил звание народного артиста РФ. Женат, есть трое детей.