В Нижнем Тагиле за 9,2 млн рублей на Дне города выступит Олег Газманов

19 июля 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Олег Газманов выступит на дне города в Нижнем Тагиле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле на Дне города выступит народный артист России Олег Газманов. Концерт обойдется казне в 9,2 млн рублей. По данным с сайта госзакупок, поздравлять жителей Нижнего Тагила с Днем города Олег Газманов. Народный артист выступит 12 августа с 22:00 до 23:00. Принимающая сторона должна обеспечить безопасность, предоставить помещение для репетиции и соблюсти бытовой райдер. В списке песен, которые исполнит Газманов, будут «Есаул», «Морячка», «Балтийский берег», «Эскандрон», «Офицеры» и другие. Гонорар артиста и восьми членов его команды составит 6,6 млн рублей, еще 2,5 млн — «услуги по обеспечению участия в мероприятии артистов». Договор на оказание услуги по обеспечению участия приглашенной звезды заключат без торгов с тагильской компанией «Парад».

В Нижнем Тагиле на Дне города выступит народный артист России Олег Газманов. Концерт обойдется казне в 9,2 млн рублей. По данным с сайта госзакупок, поздравлять жителей Нижнего Тагила с Днем города Олег Газманов. Народный артист выступит 12 августа с 22:00 до 23:00. Принимающая сторона должна обеспечить безопасность, предоставить помещение для репетиции и соблюсти бытовой райдер. В списке песен, которые исполнит Газманов, будут «Есаул», «Морячка», «Балтийский берег», «Эскандрон», «Офицеры» и другие. Гонорар артиста и восьми членов его команды составит 6,6 млн рублей, еще 2,5 млн — «услуги по обеспечению участия в мероприятии артистов». Договор на оказание услуги по обеспечению участия приглашенной звезды заключат без торгов с тагильской компанией «Парад».