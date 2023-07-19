В Нижнем Тагиле за 9,2 млн рублей на Дне города выступит Олег Газманов

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Концерт посвященный Дню Победы. Челябинск, газманов олег
Олег Газманов выступит на дне города в Нижнем Тагиле Фото:

В Нижнем Тагиле на Дне города выступит народный артист России Олег Газманов. Концерт обойдется казне в 9,2 млн рублей.

По данным с сайта госзакупок, поздравлять жителей Нижнего Тагила с Днем города Олег Газманов. Народный артист выступит 12 августа с 22:00 до 23:00. Принимающая сторона должна обеспечить безопасность, предоставить помещение для репетиции и соблюсти бытовой райдер.

В списке песен, которые исполнит Газманов, будут «Есаул», «Морячка», «Балтийский берег», «Эскандрон», «Офицеры» и другие. Гонорар артиста и восьми членов его команды составит 6,6 млн рублей, еще 2,5 млн — «услуги по обеспечению участия в мероприятии артистов». Договор на оказание услуги по обеспечению участия приглашенной звезды заключат без торгов с тагильской компанией «Парад».

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В Нижнем Тагиле на Дне города выступит народный артист России Олег Газманов. Концерт обойдется казне в 9,2 млн рублей. По данным с сайта госзакупок, поздравлять жителей Нижнего Тагила с Днем города Олег Газманов. Народный артист выступит 12 августа с 22:00 до 23:00. Принимающая сторона должна обеспечить безопасность, предоставить помещение для репетиции и соблюсти бытовой райдер. В списке песен, которые исполнит Газманов, будут «Есаул», «Морячка», «Балтийский берег», «Эскандрон», «Офицеры» и другие. Гонорар артиста и восьми членов его команды составит 6,6 млн рублей, еще 2,5 млн — «услуги по обеспечению участия в мероприятии артистов». Договор на оказание услуги по обеспечению участия приглашенной звезды заключат без торгов с тагильской компанией «Парад».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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