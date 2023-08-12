В Челябинской области на 38% вырос спрос на персонал в строительной отрасли

13 августа 2023 в 07:56 Размер текста - 17 +

В сфере строительства Челябинской области наблюдается нехватка кадров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в январе—июле 2023 года спрос на персонал в строительной отрасли вырос на 38%. При этом размер предлагаемых зарплат доходит до 138 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. «Количество вакансий от строительных компаний в Челябинской области в январе—июле 2023 года выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рыночный диапазон средних предлагаемых заработных плат составил 57—138 тысяч рублей (год назад — 52—126 тысяч рублей)», — пояснили специалисты. Компании из строительной отрасли нуждаются не только в профильных специалистах. Можно встретить предложения о работе для поваров, программистов, менеджеров по продажам. Больше всего в отрасли требуются машинисты, водители, инженеры ПТО, разнорабочие. Если спрос на специалистов вырос, то количество резюме сократилось на 8%. Сейчас в Челябинской области на одну вакансию в сфере строительства приходится 1,3 активных резюме, что свидетельствует об острой нехватке кадров. В Уральском федеральном округе наибольшее количество вакансий в строительной сфере представлено в Свердловской области — 16 004. Наименьшее в Курганской области — 1 642 вакансии. Наибольшую зарплату до вычета НДФЛ предлагают в Ямало-Ненецком автономном округе — 172 414 рублей в месяц. Наименьшую в Курганской области — 51 724 рубля. Ранее в Челябинской области на 48% вырос спрос на сотрудников металлургических предприятий. Регион находится на третьем месте в стране по числу вакансий в отрасли. В среднем по России специалистам в отрасли металлургии сейчас предлагают зарплату от 55 до 120 тысяч рублей. Показатель вырос на 10-15 тысяч рублей в сравнении с прошлым годом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в январе—июле 2023 года спрос на персонал в строительной отрасли вырос на 38%. При этом размер предлагаемых зарплат доходит до 138 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. «Количество вакансий от строительных компаний в Челябинской области в январе—июле 2023 года выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рыночный диапазон средних предлагаемых заработных плат составил 57—138 тысяч рублей (год назад — 52—126 тысяч рублей)», — пояснили специалисты. Компании из строительной отрасли нуждаются не только в профильных специалистах. Можно встретить предложения о работе для поваров, программистов, менеджеров по продажам. Больше всего в отрасли требуются машинисты, водители, инженеры ПТО, разнорабочие. Если спрос на специалистов вырос, то количество резюме сократилось на 8%. Сейчас в Челябинской области на одну вакансию в сфере строительства приходится 1,3 активных резюме, что свидетельствует об острой нехватке кадров. В Уральском федеральном округе наибольшее количество вакансий в строительной сфере представлено в Свердловской области — 16 004. Наименьшее в Курганской области — 1 642 вакансии. Наибольшую зарплату до вычета НДФЛ предлагают в Ямало-Ненецком автономном округе — 172 414 рублей в месяц. Наименьшую в Курганской области — 51 724 рубля. Ранее в Челябинской области на 48% вырос спрос на сотрудников металлургических предприятий. Регион находится на третьем месте в стране по числу вакансий в отрасли. В среднем по России специалистам в отрасли металлургии сейчас предлагают зарплату от 55 до 120 тысяч рублей. Показатель вырос на 10-15 тысяч рублей в сравнении с прошлым годом.